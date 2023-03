"Tulsa King": Sylvester Stallone als komischer Mafiosi

Ein New Yorker in Oklahoma: Weil nach 25 Jahren Gefängnis kein Platz mehr für Mafia-Mann Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) in New York ist, wird er von der Familie nach Tulsa geschickt, um die verschlafene Region von "neuen Geschäftsmodellen" zu überzeugen. Fotoquelle: © 2022 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

Mafia-Oldtimer Dwight "The General" Manfredi (Sylvester Stallone, rechts) muss nach seiner Haftentlassung von New York ins Exil nach Oklahoma. Dort will er nun ein neues "Business" aufziehen. Sein erster Angestellter ist Tyson (Jay Will), der er direkt aus dem Flughafentaxi heraus rekrutiert. Fotoquelle: © 2022 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

Kann sich Dwight auf die Mafia-Bande in New York verlassen oder hat er schlimmeres als nur das Exil zu befürchten? Seine "Familie" (von links) Pete (A.C. Peterson), Charles "Chickie" Invernizzi (Domenick Lombardozzi) und Goodie Carangi (Chris Caldovino) ist ein bisschen undurchschaubar. Fotoquelle: © 2022 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

In einer Tulsa-Kneipe lernt Dwight Manfredi (Sylvester Stallone, links) den sympathischen Barmann Mitch (Garrett Hedlund) kennen. Fotoquelle: © 2022 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

Die Bürokratie macht auch vor alten Mafia-Recken nicht Halt: Dwight Manfredi (Sylvester Stallone, vierter von links) muss zur Führerscheinprüfung. Fotoquelle: © 2022 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

Das Business-Netzwerk Dwight Manfredis (Sylvester Stallone, zweiter von links) in Tulsa wächst. Nachdem der "General" Taxifahrer Tyson (Jay Will, links) für 2.000 Dollar pro Woche schnell überzeugen konnte, sein persönlicher Chauffeur zu werden, ist auch Marihuana-Laden-Besitzer Bodhi (Martin Starr) bald mit im Boot. Fotoquelle: © 2022 Viacom International Inc. All Rights Reserved.