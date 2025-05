"Traumschiff"-Dreh bringt Gaststars zum Weinen: "Was ich hier alles erlebe, glaubt man kaum"

Im Juni werden die letzten Szenen für die kommenden ZDF-"Traumschiff"-Folgen abgedreht sein. Die nächste Episode der TV-Kultreihe zeigt Kapitän Max Parger, seine Crew und die Gäste in Afrika. Natürlich dürfen auch Promis an Bord des "Traumschiffs" nicht fehlen. Bei zwei Schauspielerinnen, die mit auf die Reise gegangen sind, wurde der Dreh zu einem unerwarteten und emotionalen Ereignis.

Valentina Pahde wurde in den Bann der afrikanischen Natur gezogen. Auf Instagram ließ die 30-Jährige ihre Fans an ihrem mitreißenden Erlebnis teilhaben. "Was ich hier alles erlebe, glaubt man kaum", schrieb die Schauspielerin und veröffentlichte zahlreiche Fotos aus Afrika. Um das Land näher kennenzulernen war Valentina Pahde im Madikwe Game Reserve unterwegs. "Madikwe, du warst wild und wunderschön. Unvergessliche Safari-Momente, magische Sonnenuntergänge und ein bisschen Abenteuer. So dankbar für diese Zeit mitten in der Natur", zeigt sich der "Traumschiff"-Gaststar begeistert.