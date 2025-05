Horst Lichter spricht offen über den Tod seiner Tochter: "Alles bricht zusammen"

Horst Lichter musste in seinem Leben bereits viele Schicksalsschläge verkraften: Als Kind erlitt er einen Wirbelbruch, in seinen Zwanzigern folgten zwei Schlaganfälle und ein Herzinfarkt. Über den wohl schlimmsten Moment seines bisherigen Lebens erinnerte sich der "Bares für Rares"-Moderator nun im "stern TV"-Interview bei RTL: Nur sechs Monate nach der Geburt seiner ersten Tochter starb diese überraschend an plötzlichem Kindstod.

"In dem Moment, in dem du wirklich zum ersten Mal einen Schicksalsschlag hast, stellst du fest, dass sich dein Umfeld verändert", erklärte Lichter in der Sendung. Zum Zeitpunkt des Todes seiner Tochter war er 22 Jahre alt; damals habe ihn und seine Frau niemand besucht. "Es will keiner mehr mit dir großartig etwas zu tun haben, weil es tut ja allen leid."