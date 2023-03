"The Movie Critic": Darum geht es in Quentin Tarantinos letztem Film

Quentin Tarantino hat es bereits vor langer Zeit angekündigt: Der zehnte Film des Kult-Regisseurs soll sein letzter werden. Das finale Werk mit dem Titel "The Movie Critic" soll in den späten 70er Jahren spielen.

"Ein schlechter Film macht drei gute zunichte"

Medienberichten zufolge sollen noch diesen Herbst die Dreharbeiten beginnen. Wie das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" schrieb, soll der Film im Los Angeles der späten 1970er-Jahre spielen und sich um eine Protagonistin drehen. Der Film soll von Pauline Kael handeln, die 2001 verstarb und zu den einflussreichsten Filmkritikerinnen aller Zeit zählt. Bereits diese Woche könne sich laut "The Hollywood Reporter" entscheiden, welches Filmstudio mit dem Regisseur zusammenarbeiten wird. Zu den Favoriten gehöre Sony, das bereits an Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" beteiligt war.