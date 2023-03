"Unsere Wälder": Alle Infos zur heutigen ARTE-Doku

Neue Serie bei Disney+

Jesse Eisenberg in "Fleishman Is In Trouble": Das Leben mag mitunter ein Labyrinth sein

Jesse Eisenberg schlüpft in der neuen Dramaserie "Fleishman Is In Trouble" in die Rolle eines 41-Jährigen, der sich in einer Lebenskrise befindet. Scheidung, Kindererziehung, Job - nicht immer einfach, mit allem fertig zu werden. Zudem stellt sich Protagonist Toby Fleishman etliche große philosophische Fragen.

MEHR