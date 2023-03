Jamie Lee Curtis: Für sie ist die Oscar-Trophäe kein Mann

Auf Instagram: Jamie Lee Curtis teilt ungewöhnliches Trophäen-Trio

Letzteres unterstrich Curtis auch mit einer Reihe von Instagram-Beiträgen, die die 64-Jährige in den vergangenen Tagen mit ihren rund fünf Millionen Followern teilte. Unter anderem zeigte Curtis ihren Oscar neben dem SAG Award, mit dem sie ebenfalls für ihre Rolle in "Everything Everywhere All at Once" ausgezeichnet wurde. Aufsehen erregte jedoch vor allem der dritte Preis auf dem Foto: Zwischen Oscar und SAG-Award thront die Auszeichnung des "Auditorin des Monats" für Deirdre Beaubeirdre, Curtis' Figur in "Everything Everywhere All at Once". Ebenjener Preis spielte auch im vielfach ausgezeichneten Film eine Rolle – nicht zuletzt aufgrund seiner Form, die – wie viele Fans in den Kommentaren anmerkten – an ein Sexspielzeug erinnert.