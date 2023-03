"Comedy rettet die Welt!": Alle Infos zur neuen ARD-Show

"Humor ist, wenn man trotzdem lacht", sagte einst der deutsche Schriftsteller Otto Julius Bierbaum (1865-1910). Wenn dem so ist, dann müssen sich die Comedians und Komikerinnen der 2020er-Jahre besonders ins Zeug legen: Von Corona über Inflation bis hin zum Krieg in der Ukraine bot das Weltgeschehen der vergangenen Jahre doch eher selten einen Grund, herzhaft zu lachen. Der SWR und der BR möchten das mit einer gemeinsam produzierten Comedyshow ändern: Unter dem selbstbewussten Titel "Comedy rettet die Welt!" werden insgesamt sechs Folgen immer freitags, um 21.45 Uhr, im Ersten zu sehen sein. Fraglos ein spannendes Experiment – schließlich ist die "heute show" (22.30 Uhr, ZDF) seit Jahren am Freitagabend erfolgreich.