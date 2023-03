"GNTM": Streit in der Model-Villa eskaliert

In der fünften Woche von "GNTM" (auch bei Joyn) kam der Tag, vor dem sich die Kandidatinnen jährlich am meisten fürchten: das Umstyling. 12 der verbliebenen 18 Mädels bekamen eine teilweise radikale Veränderung verpasst. Da waren Dramen, Tränen und blanke Nerven vorprogrammiert. Zwei Kandidatinnen brachen die Show ab und in der Model-Villa eskalierte ein Streit.

Anya und Selma bekommen die krasseste Veränderung Mit großer Anspannung und bösen Befürchtungen ging es für die Mädels zum Umstyling. "Oh nein, ich will das nicht", schossen Sarah direkt die Tränen in die Augen. Auch bei den anderen Kandidatinnen war das Zittern groß. Außer bei Anya, die voller Vorfreude auf den Friseurstuhl hüpfte. "Ich will irgendwas Unnatürliches haben", wünschte sich Anya und träumte von blauen oder pinken Haaren. Sogar Tränen der Vorfreude flossen bei der 19-Jährigen. Doch dann fielen immer mehr Haare zu Boden und Anyas Freude schlug langsam in Zweifel über. Wie gewünscht gab es eine krasse Veränderung für sie - einen Pixie-Cut mit hellbraun, blonder Farbe. Am Ende war sie positiv überrascht.

Anyas leuchtende Wunschfarbe ging an Selma. Sie sollte eine Farbe bekommen, die es zuvor noch nie bei "GNTM" gab. Bei ihr kullerten die Tränen aus Sorge vor einem Kurzhaarschnitt, doch genau dazu kam es in Kaugummi-Pink. Als sie sich im Spiegel sehen durfte, war die 18-Jährige erstmal baff. "Ist wirklich heftig, ich erkenn’ mich wirklich gar nicht wieder", erklärte Selma "aber ich finde es geil". Auch Vivien war mit ihrer Lockenpracht voll zufrieden. Genauso wie Somajia und Mirella, die sich direkt in ihren neuen Look verliebten.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Das Umstyling wurde für Sarah zum Drama. "Mir wird ganz schlecht", weinte die 20-Jährige, die sich sehr nervös zeigte. "Das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass du so ausrastest", war die Model-Chefin von Sarahs heftigen Emotionen überrascht und gab ihr Zeit sich zu sammeln. Doch es wurde nicht besser. Obwohl sie nicht mit kurzen Haaren rechnen musste, bracht Sarah die Show lieber ab, als einen neuen Schnitt zu wagen. "Dann bin ich raus", platzte es aus Sarah heraus und schockte mit ihrer Entscheidung die übrigen Kandidatinnen. "Ich möchte mich wohlfühlen und das ist mir das wichtigste", erklärte Sarah zum Schluss.

Lautstarker Stress in der Model-Villa Zurück in der Model-Villa, kam es zum Eklat zwischen Anya und Elsa. Lara und Elsa unterhielten sich über Kurzhaarfrisuren, auch über die von Anya, während die 19-Jährige ein paar Meter daneben saß. "Du kannst es mir auch ins Gesicht sagen. Da sieht man ja das Elsa fake ist", rief Anya, woraufhin Elsa sich lautstark aufregte. "Wenn es dir nicht passt, was ich sage, kannst du gehen", sagte Elsa und warf Anya vor, eine Schauspielerin zu sein. "Sie hat jetzt freie Ohren mit dem Kurzhaarschnitt, also kann sie auch hören", legte Elsa nach und musste sich von Lara beruhigen lassen. Daraufhin zog sich Anya allein und traurig auf ihr Zimmer zurück.

Tracy verlässt freiwillig "GNTM" Dieses Mal fand der Entscheidungs-Walk im Friseur-Ambiente statt. Zur Beurteilung hatte Heidi Klum, Supermodel Alessandra Ambrosio als Gastjurorin an ihrer Seite. Dafür saßen die Models auf der Bühne im Friseurstuhl, unter einer Trockenhaube und mit Zeitung in der Hand. Wenn das Licht auf sie fiel, war das der Zeitpunkt aufzustehen und mit dem Walk zu starten.

Tracy ließ bei der Entscheidung die Bombe platzen, denn auch sie wollte die Show verlassen. Der Stress, die Kameras und das Drama in der Villa, hatten sie sehr belastet. Obwohl Heidi viel Potenzial in der 25-Jährigen sah, flog Tracy lieber freiwillig wieder nach Hause.

Bei Jülide lief der Walk sehr chaotisch. Zunächst fand sie ihre Zeitung als Requisite nicht, bis sie feststellte, dass sie darauf saß. Dann walkte sie plötzlich gleichzeitig mit Vivien los. "Jülide ist sehr verpeilt heute", bemerkte Heidi Klum.

Den besten Walk lieferte Olivia. Doch im gesamten war die GNTM-Chefin mit den Leistungen ihrer Schützlinge nicht zufrieden. Durch die zwei Kandidatinnen, die freiwillig die Show verlassen haben, musste kein weiteres Model in dieser Woche gehen.