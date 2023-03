"Toni, männlich, Hebamme – Eine Klasse für sich": TV-Kritik zur siebten Folge der ARD-Reihe

Im siebten Teil der ARD-Reihe "Toni, männlich, Hebamme" will eine junge Frau mit Downsyndrom ihren Traum wahrmachen und Geburtshelferin werden. Doch bürokratische Hürden stellen sich ihr in den Weg. Bei diesem Kampf bekommt sie Unterstützung von Leo Reisinger als Toni Hasler. Heute Abend läuft die Komödie mit Botschaft im Ersten.

"Soll sie etwa bis sie 80 ist Flaschenstöpsel basteln?" fragt Toni Hasler (Leo Reisinger) den Werkstattleiter der Einrichtung für Menschen mit Trisomie 21 provokant. Immerhin habe Wanda (Luisa Wöllisch), eine junge, ambitionierte Frau mit Downsyndrom, laut Toni Potenzial zu mehr. Er ist Hebamme – und zwar mit Leib und Seele. Diese Leidenschaft und das Interesse an der körpernahen Arbeit mit Menschen entdeckt er bei einer spontanen Hausgeburt auch bei Wanda, die sich vor Ort als stressresistente Frau mit Naturtalent erweist. Also kämpft er im siebten Teil der Reihe (seit 2019) dafür, in der Klinik ein Inklusionsprojekt ins Leben zu rufen, sodass sein Schützling die Möglichkeit hat, eine Ausbildung zur Hebammen-Assistenz zu absolvieren.