Motsi Mabuse: Das hält die Profitänzerin von der Einladung des britischen Königs Charles

Das britische Königspaar macht seine erste offizielle Reise: Charles (74) und Camilla (75) werden nach Berlin reisen. Für das Staatsbankett luden sich die Royals einen besonderen Gast ein: Die Tänzerin Motsi Mabuse (41), die unter anderem bei "Let's Dance" tätig ist. Was der Profi davon hält, berichtete sie nun in einem Interview.

Auch die Royals sind Fans – und zwar von Profitänzern Motsi Mabuse (41), wie sich nun anhand einer besonderen Einladung zeigt. Ihre erste Reise als Königspaar treten Charles (74) und Camilla (75) nach Berlin an. Dort erwartet sie am 29. März ein Staatsbankett, ausgerichtet von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67). Bei dem Event im Schloss Bellevue soll auch die beliebte "Let's Dance"-Jurorin mit von der Partie sein, wie "Bild" berichtet – und zwar auf ausdrücklichen Wunsch von Charles und Camilla hin.

Die Royals zählen zur treuen Zuschauerschaft der britischen Version der Tanzshow, "Strictly Come Dancing". Auch in diesem TV-Format sitzt die gebürtige Afrikanerin in der Jury. Mabuse zählt mit ihrer offenen und herzlichen Art schon lange zu den Publikumslieblingen. Laut "Bild" habe König Charles bereits mehrmals versucht, die Tänzerin in den Buckingham Palace einzuladen. Aus Termingründen seien Treffen aber immer wieder gescheitert.