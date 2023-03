"Let's Dance": Das sind besten "Let's Dance"-Performances und Tänze aller 15 Staffeln

„Die besten Let´s Dance-Performances aller Zeiten“ Die aktuelle „Let´s Dance“ Staffel ist in vollem Gange und wieder beweisen sich die Promis auf dem Tanzparkett. Viele von ihnen überzeugen mit ihrer Performance und das honoriert die Jury Woche für Woche mit vielen Punkten.

Doch besonders eine übertrumpft sie alle: Anna Ermakova. Gemeinsam mit Valentin Lusin tanzte sie am vergangenen Freitag einen Slowfox zu „Oops I Did It Again“ von Britney Spears. Das Studio ist begeistert, es gibt Standing Ovations, sogar von Joachim Llambi. Für Motsi Mabuse ist es der beste Slowfox, den sie je bei „Let´s Dance“ gesehen hat. „Mehr geht nicht“, lobt sie. Joachim Llambi zeigt sich fast sprachlos. „Geh nach oben, hol dir die 30 Punkte ab und alles ist gut“. Anna Ermakova ist sichtlich gerührt und hat Tränen in den Augen.

Eines steht jetzt schon fest: Der Tanz wird in die „Let´s Dance“ Geschichte eingehen und sich in die Reihe der besten „Let´s Dance“-Performances aller Zeiten einordnen. Doch wir blicken zurück: Was waren die schönsten Tänze der vergangenen 15 Staffeln? Wer war der oder die Beste? Wer tatsächlich den besten Tanz auf das Parkett gelegt hat, ist natürlich nicht eindeutig zu bestimmen. Wir betrachten trotzdem einige Kandidatinnen und Kandidaten, die Jury und Publikum begeistern konnten.

In einem RTL-Beitrag (auch auf RTL+ verfügbar) von 2020 ist sich die Jury einig. Während die eine erfolgreiche Schlagersängerin ist, ist der andere erfolgreicher Musiker und Schauspieler. Der dritte hat sogar 2003 die erste Staffel von DSDS gewonnen. Die Rede ist von Vanessa Mai, Gil Ofarim und Alexander Klaws. „Ich glaube, dass Gil und Vanessa hier, einmal Mann, einmal Frau die besten waren, zusammen vielleicht noch mit Alexander Klaws“, resümiert Joachim Llambi. Auch Jorge Gonzalez sieht es ähnlich. „Top3: Alexander Klaws, Vanessa Mai und Gil“. Motsi Mabuse schwärmt insbesondere von Vanessa Mai als beste Tänzerin: „Das war Vanessa Mai. Mit Abstand das beste Mädchen, das wir je hatten. Mit Abstand. Dann Alexander Klaws und dann Gil“. Vanessa Mai tanzte 2017 in Staffel 10 mit Christian Polanc, Gil Ofarim mit Ekaterina Leonova. Beide stehen sogar gemeinsam im Finale, das Gil knapp gewinnen konnte. Unvergessen bleibt Gils leidenschaftlicher Tango in Show 4. Gil und Ekaterina ergattern volle 30 Punkte von der Jury. Motsi Mabuse ist Feuer und Flamme und vergleicht den feurigen Tanz mit dem Song „What a man“. „Es läuft in meinem Kopf, wenn du tanzt. Du machst mich fertig. Da passieren Dinge in meinem Körper“, schwärmt sie. Auch die Samba von Vanessa Mai und Christian Polanc in Show 5 zum Song „Shape Of You“ von Ed Sheeran gilt als einer der besten Tänze in der „Let´s Dance“ Geschichte. Jorge Gonzalez ist begeistert: „Ich bin wirklich fasziniert von dir, Vanessa. Diese Energie, dieser Rhythmus, dieses Gefühl. Das, was du bringst, ist auf einem hohen Niveau. Du hast hier schon deine Handschrift gezeigt“. Ein größeres Kompliment kann es kaum geben.

„Bäm-Bombe“ von Alexander Klaws Richtig Bombe war Alexander Klaws Jive aus dem Jahr 2014 in der zweiten Liveshow. Mit seiner Performance an der Seite von Isabel Edvardsson erntet er Standing Ovations vom Publikum und großen Applaus von der Jury. „Es war Bäm-Bombe!“, zeigt sich Motsi hellauf begeistert. Joachim Llambi betont die Dynamik von Alexanders Bewegungen: „Wenn man hier im Studio sitzt und das dreidimensional sieht auf dieser Fläche, und diese einzelnen Bewegungen vom Oberkörper, von der Hüfte, die Rückenlinien, dann auch noch die Freude, die du hast, dann ist das eine andere Ebene, wo du dich bewegst“. Für diesen Tanz ergattern Alexander und Isabel 27 Punkte und gewinnen sogar am Ende den Pokal.

Benjamin Piwko rührt zu Tränen Ein Tanz, der Jury und Publikum gleichermaßen begeistert und große Emotionen weckte: Die Rumba von dem gehörlosen Schauspieler Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson 2019 in Show 5. Während ihrer Rumba zu „Shallow“ wurde es plötzlich ganz still. Dadurch konnten die Zuschauer erleben, wie es ist, den Song nicht zu hören, sondern nur zu fühlen. Jury und Publikum reagieren hochemotional mit einem lautlosen Applaus. Gerade Motsi Mabuse war ganz gerührt und konnte wegen ihrer Tränen kaum sprechen: „Ich bin geflasht, du hast mich runtergeholt. Ich bin einfach begeistert. Ich schaue dir zu, wie du dich bewegst, dich ausdrückst, das finde ich jedes Mal unfassbar. Ich habe den Moment geliebt, wo wir keine Musik gehört haben“.

Eine Romanze bei Rebecca Mir und Massimo Sinato In besonderer Erinnerung bleiben vielen Fans der Show auch das Model und Moderatorin Rebecca Mir mit ihrem Tanzpartner und jetzigem Ehemann Massimo Sinato. Bei den beiden knisterte es bekanntlich ganz besonders. Auch bei ihrem heißen Tango 2012 im Halbfinale zum Song „Santa Maria“ von Gotan Projekt. Da bleibt auch der damaligen Jurorin Maite Kelly nicht mehr zu sagen als: „Ein bisschen viel Bettgeflüster“. Und das sollte sich bewahrheiten. Seit 2015 sind Rebecca Mir und Massimo Sinato glücklich verheiratet und seit April 2021 Eltern eines Sohnes. Eine Liebesgeschichte, die auch die Fans niemals vergessen werden.

Der älteste „Let´s Dance“ Gewinner weltweit Auch der Dancing Star 2018, Ingolf Lück tanzte sich an der Seite von Ekaterina Leonova in die Herzen der Fans. Er war der älteste „Let´s Dance Gewinner weltweit. Sein „Shrek“- Freestyle im Finale flashte alle. Bei der Jury räumte er 30 Punkte ab, von Publikum gab es tosenden Applaus und Standing Ovations.

Ein Handballer auf dem Parkett 2019 begeisterte der ehemalige deutsche Handballspieler Pascal Hens „Pommes“ an der Seite von Ekaterina Leonova mit seiner Performance auf dem Tanzparkett. Im Finale tanzte er einen Freestyle zu einem Medley aus „Madagascar“ und bringt damit das ganze Studio zum Beben. Der zwei Meter Mann wuchs über sich hinaus und sicherte sich den Sieg im großen Finale vor der Sängerin Ella Endlich und ihrem Tanzpartner Valentin Lusin.

Der Zirkus-Artist und Ninja Warrior Sieger Im vergangenen Jahr verzauberte der Zirkus-Artist und Ninja Warrior Sieger 2021, Renee´ Casselly Publikum und Jury. Er gewann den Pokal vor Schauspielerin Janin Ullmann. Motsi Mabuse ist von dem finalen Freestyle von Renee´ und seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger sichtlich ergriffen und es fließen einige Tränen. Die Jury belohnt ihren Auftritt mit der Höchstpunktzahl von 30 Punkten.