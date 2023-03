"Der Bachelor": Was machen eigentlich die ehemaligen Kandidaten heute?

Seit 2003 ist die Dating-Show „Der Bachelor“ eines der beliebtesten Formate auf RTL und hat einige Junggesellen dadurch berühmt gemacht. Doch was machen die ehemaligen Rosenkavaliere heute? Wir haben geschaut, was aus den ehemaligen Bachelor-Kandidaten geworden ist.

Marcel Maderitsch (Staffel 1) 2003 suchte der österreichische Bankangestellte Marcel Maderitsch in der ersten Staffel „Der Bachelor“ nach seiner Traumfrau. Im Finale entschied er sich für die Schornsteinpflegerin Juliane Ziegler, doch diese Liebe hielt nicht lange. Er versuchte es später mit der zweitplatzierten Nicole, doch auch ihre Beziehung war nicht von langer Dauer. Inzwischen hat sich Marcel Maderitsch komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und wohnt in der Schweiz.

Paul Janke (Staffel 2) Paul Janke, der sich selbst als „Ururur-Bachelor“ bezeichnet, suchte 2012 nach der großen Liebe im TV. Im Finale erhielt die damals 27-jährige Anja Polzer die letzte Rose. Doch nur drei Monate nach dem Finale verkündete Paul Janke, dass es nicht weiter gefunkt hat zwischen den beiden. Doch durch seine Teilnahme beim Bachelor, ist Paul aus dem Showgeschäft gar nicht mehr wegzudenken. Unter anderem nahm er an „Lets Dance“, „Grill den Henssler“ oder „Schlag den Star“ teil und mausert sich so zu einem bekannten Gesicht in der deutschen TV-Welt. Seit 2019 taucht er erneut in einem "Bachelor“-Format auf. Bei "Bachelor in Paradise" steht er als Barkeeper den liebessuchenden Kandidaten mit Rat und Tat zur Seite.

Jan Kralitschka (Staffel 3) 2013 lief die dritte Staffel mit dem 36-jährigen Rechtsanwalt und Model Jan Kralitschka als Bachelor. Im Finale entschied sich der Bad Honnefer für Alyssa. Jedoch kam es nie zu einer langen Beziehung. Wie sein Vorgänger nahm auch Jan nach seiner Teilnahme an einige TV-Shows mit – wie zum Beispiel der Schwimmwettkampf „Die Pool Champions – Promis unter Wasser“, das ProSieben- „Promiboxen“ und die ProSieben-Tanzshow „Deutschland tanzt“. Seit 2018 ist es allerdings still um ihn geworden.

Christian Tews (Staffel 4) Christian Tews verteilte 2014 die Rosen. Seine letzte erhielt die Dresdner Parfümerie-Fachverkäuferin Katja Kühne. Die beiden waren als erstes Bachelor Paar auch noch nach der Show zusammen. Wenig später trennten sie sich allerdings. Heute ist er Geschäftsführer der Firma „Tyme Out“ für Sportgetränke, die er gemeinsam mit seinem Bruder 2013 gründete. Heute ist der Unternehmer mit seiner Frau Claudia Lösch verheiratet und die beiden haben Zwillinge.

Oliver Sanne (Staffel 5) Der Bachelor der 5. Staffel, Oliver Sanne, entschied sich in der letzten Nacht der Rosen für Liz Kaeber, doch die Liebe der beiden ebbte schnell wieder ab. Liz Kaeber ist heute eine bekannte Influencerin, genauso wie die drittplatzierte Sarah Harrison. Auch er nahm nach seiner Zeit als „Bachelor“ an den üblichen Realityshows teil. Nun ist er jedoch nach wie vor als Personal-Trainer und Gesundheitsberater tätig.

Leonard Freier (Staffel 6) 2016 vergab Leonard Freier auf der Suche nach seiner großen Liebe die Rosen. Seine Herzensdame war am Ende Leonie Sophia Pump. Doch die Liebe hielt nicht lange und bereits in der Wiedersehens-Folge verkündeten sie, dass es für eine Beziehung leider nicht gereicht hat. Kurz vor seiner Teilnahme beim Bachelor hatte sich der Versicherungsfachmann nach sechs Jahren Beziehung von seiner jetzigen Ehefrau Caona getrennt. Doch später gab das Paar das große Liebescomeback bekannt und sie heirateten im Sommer 2018. Ihre erste Tochter kam 2015 zur Welt.

Sebastian Pannek (Staffel 7) Sebastian Pannek wurde 2017 durch die 7. Staffel „Bachelor“ bekannt. Am Ende erhielt Clea-Lacy Juhn seine letzte Rose und die beiden waren für eineinhalb Jahre ein Paar. Im Juni 2018 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Doch Pannek blieb nicht lange allein und lernte Ex-Bachelor-Kandidatin Angelina Heger kennen. Damals hatte sie 2014 in der Staffel von Christian Tews den zweiten Platz belegt. Außerdem wurde ihr eine Liaison mit dem vorherigen Bachelor Leonard Freier hergesagt. Seit April 2020 sind Angelina und Sebastian Pannek verheiratet und zwei Monate später kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Im Oktober 2022 wurden sie stolze Eltern einer Tochter.

Daniel Völz (Staffel 8) In Florida datete der Rosenkavalier Daniel Völz 2018 24 Single-Ladys, um am Ende sein Herz und seine letzte Rose an Kandidatin Kristina Yantsen zu verschenken. Jedoch waren die beiden nur für kurze Zeit miteinander glücklich. Nur wenige Wochen nach dem Finale gaben die beiden die Trennung bekannt. Nach seiner Zeit als Bachelor war der gelernte Immobilienmakler auch noch in weiteren Sendungen zu sehen, unter anderem „Promi Big Brother“.

Andrej Mangold (Staffel 9) Andrej Mangold, der 2019 Rosenkavalier war, hatte da mehr Glück: Seine Auserwählte hieß Jennifer Lange und die beiden waren fast zwei Jahre lang ein Paar. Im November 2020 gaben sie ihre Trennung bekannt. Mitschuld hatte sicherlich auch ihr gemeinsamer Auftritt bei „Sommerhaus der Stars“, wo die beiden sich nicht gerade beliebt machten. Heute ist Andrej Mangold mit Model und Influencerin Annika Jung glücklich.

Sebastian Preuss (Staffel 10) Sebastian Preuss sorgte 2020 in der Jubiläumsstaffel für eine Premiere in der „Bachelor“-Geschichte: Der ehemalige Kickbox-Weltmeister und Malermeister aus München gab am Ende keiner der beiden Finalistinnen eine Rose. Seitdem kamen immer wieder neue Skandale über den 32-jährigen ans Licht. Über eine Beziehung ist nichts bekannt, allerdings wird gemunkelt, dass der einstige Rosenkavalier mit der „Are You the One“- Kandidatin Isabelle Denise anbandeln soll.

Niko Griesert (Staffel 11) Bei Bachelor Niko Griesert ging es 2021 in der 11. Staffel ziemlich turbulent her. Bevor er sich im Finale für Gewinnerin Michelle „Mimi“ Gwozdz entschied, holte er kurzerhand die zweitplatzierte Michele de Roos wieder zurück, die er eigentlich zuvor bereits aussortiert hatte. Die Konsequenz: Kandidatin Stephie Stark wurde von ihm kurzerhand abserviert. Und das alles nur, um Michele am Ende wieder rauszuschmeißen, und daraufhin nach der Show mit ihr zusammenzukommen. Mittlerweile ist das Paar getrennt – trotz wiederholter Comeback-Gerüchte.

Dominik Stuckmann (Staffel 12) Im vergangenen Jahr suchte der It-Spezialist Dominik Stuckmann sein Glück bei „Der Bachelor“. Im Finale entscheidet er sich zwischen Jana Maria Herz und Anna Russow für letztere. Die Beziehung zwischen Dominik Stuckmann und Anna Rossow hält auch ein Jahr später noch. Auch sonst läuft’s beim „Bachelor“ 2022 ganz gut: Unter anderem war Stuckmann beim RTL- „Turmspringen“ und im Promi-Special von „Ninja Warrior Germany“ zu sehen.