"Too Hot to Handle“-Reunion: Was machen die Kandidaten heute?

Die Kandidaten Stella und Tobi fühlten sich bereits in der Villa sehr zueinander hingezogen und haben dadurch auch jede Menge Preisgeld verbraten. Doch es blieb wohl nicht nur rein körperlich bei den beiden. Stella erzählt: „Ich habe mich wirklich in dich verliebt in der Show und ich hatte die Hoffnung, dass das auch halten würde. [...] Aber irgendwie haben wir uns dann etwas auseinandergelebt“. Auch Tobi gibt zu, sich in der Show in die schöne Brünette verliebt zu haben. „Wir waren in der ersten Phase dann auch wirklich exklusiv, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich will gerade nicht exklusiv sein und will meine Freiheit wieder“, erklärt Stella auf die Frage hin, wie es mit ihnen daraufhin weiter ging. Bezüglich ihres heutigen Beziehungsstatus regiert Tobi verhalten. Er möchte dazu nichts Genaueres sagen, wiederholt der 27-Jährige geheimnisvoll. Stella hingegen ist Single und das kostet sie in vollen Zügen aus.