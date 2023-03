Jamie Lee Curtis: Darstellerin spricht im Interview über Selbsterkenntnis und ihren Oscar als "Beste Nebendarstellerin"

Ob als “Laurie Strode” in “Halloween” oder als “Deidre Beaubeirdre” im Sci-Fi-Hit und Oscar-Wunder “Everything Everywhere All at Once” (zu sehen auf WOW & Sky): Jamie Lee Curtis beweist immer wieder auf wundervolle Art und Weise, wie wandelbar und talentiert sie ist. Für ihre Rolle als Wirtschaftsprüferin Deiner ergatterte sie aktuell sogar ihren allerersten Oscar als “Beste Nebendarstellerin”. Eine große Ehre für die Hollywood-Größe, die über die Jahre immer noch auf dem Boden geblieben zu sein scheint. Selbst über ihren “Halloween”-Erfolg denkt Jamie Lee Curtis bis heute bescheiden. Im Interview mit prisma erklärte sie daher nüchtern: “Keiner hatte damals auch nur die leiseste Ahnung, was sich daraus entwickeln würde.”