„Too Hot to Handle“: Sexverbot statt heißer Flirts zum Auftakt der Netflix-Show

Dabei haben die zehn Kandidaten und Kandidatinnen es faustdick hinter den Ohren. Weder an Selbstbewusstsein noch an sexueller Energie fehlt es ihnen. Zum Beispiel klärt Tobias aus Heilbronn auf: „Es gibt das Vorurteil, dass schöne Menschen dumm sind, aber ich bin eigentlich der lebende Beweis, dass es nicht so ist.“ Auch der 21-jährigen Influencer Akka aus Wien weiß genau, was er will. Sein Motto: „Eat, sleep, fuck, repeat.”

Auch die Mädels sind kaum noch zu bändigen. Unter ihnen ist unter anderem Stella: Play-Mate des Jahres 2020 und sexuell recht offen, wie sie sagt. Jetzt bei „Too Hot to Handle“ muss sie sich allerdings zügeln, um nicht Unmengen an Preisgeld zu verprassen. Auch die 34-jährige Laura hat eine klare Meinung zu ihrem offenen Sexleben: „Wieso sind Frauen, die gerne Sex haben, eigentlich Schlampen? Ich bin einfach eine Genießerin.“

Dass die Singles sich da kaum zurückhalten, ist vorprogrammiert. Selbst nachdem sie von Lana erfahren haben, was ihnen blüht, wenn sie gegen die Regeln verstoßen, sind sie kaum auseinanderzukriegen. Tobi hat ein Auge auf Stella geworfen und bei den beiden gibt es schon die ein oder andere Annäherung. Doch Stella ist außerdem von der Österreicherin Anna ziemlich angetan und knutscht mit ihr nur 32 Minuten nach Regelverkündung herum. Das wird teuer für die Kandidaten. Doch nicht nur sie gehen auf Tuchfühlung. Fußballer Kevin aus Flensburg findet nämlich Gefallen an dem 34-jährigen Model Laura. Aber auch die 26-jährige Make- up-Artistin Emely gefällt ihm, da fällt es Kevin sichtlich schwer sich zu entscheiden und er knutscht kurzerhand mit beiden herum.

Insgesamt haben die Singles 36.000 € verprasst und haben so eine Gewinnsumme von 164.000 € übrig. Wenn die Singles so weiter machen, werden sie am Ende ohne Gewinn nach Hause fahren müssen. Am 28. Februar gab es den Staffelstart der deutschen Ausgabe von "Too Hot to Handle" bei Netflix.