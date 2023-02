"37°: Wie vom Blitz getroffen": Infos zur ZDF-Reportage

Wie ist das, wenn das Schicksal plötzlich alles ändert? Für ihre "37°"-Reportage "Wie vom Blitz getroffen" begleitete die Filmemacherin Lotta Pommerien, Absolventin der Filmakademie Baden-Württemberg, ein Jahr lang zwei Frauen, die nach plötzlichen Schicksalsschlägen in ein neues Leben finden müssen. Lena, 18, traf während ihres freiwilligen sozialen Jahres in Bolivien ein verirrter Blitz, Gesichtsverbrennungen, Bewegungseinschränkungen und Gehörschäden waren die Folge. Ingrid, damals 50, sah auf dem Rückweg von einer Tagung auf dem Fahrrad plötzlich nicht mehr gut. Als sie im Krankenhaus erwacht, lautet die Diagnose der Ärzte Epilepsie. Weitere Anfälle sind selten, doch sie sind so schwer, dass sie sich danach an nichts mehr erinnern kann.