Amazon-Serie "The Consultant": Christoph Waltz wird zum Soziopathen

Christoph Waltz in der Rolle des Bösen zu sehen, ist immer wieder ein Vergnügen. Ob in Inglourious Basterds" oder "Spectre", die fiesen Charaktere stehen dem Österreicher einfach richtig gut. Nun gibt es ein neues Beispiel für einen herrlichen Soziopathen, gespielt vom Oscar-Preisträger. Christoph Waltz schlüpft in der neuen Amazon-Serie "The Consultant" in die Rolle eines Albtraumchefs, der ein Unternehmen für Videospiele nach vorne bringen will.

Die Rolle des bösen Buben hat Christoph Waltz perfektioniert wie kaum ein anderer. Als ebenso sprachgewandter wie perfider SS-Oberst Hans Landa nahm Waltz 2009 in "Inglourious Basterds" den Zuschauer für sich ein. Die Kritiker frohlockten – und belohnten den Schauspieler mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller. Nicht minder großartig spielte Waltz im James-Bond-Film "Spectre" auf. Als gewisser Franz Oberhauser reihte er sich in der Riege der fiesesten Bond-Widersacher aller Zeiten weit oben ein – und durfte sogar in "Keine Zeit zu sterben" kurz auf die Bildfläche zurückkehren.

Ein undurchsichtiger Anzugträger mit ungewöhnlichen Marotten Nun fügt der 66-Jährige seinem dubiosen Rollenkabinett mit Hang zur Soziopathie einen weiteren ziemlich abgedrehten Charakter hinzu: Regus Patoff. Der kommt in Amazons Dark-Comedy-Serie "The Consultant" (ab 24. Februar) nach dem tragischen Tod eines visionären Spieleentwicklers in dessen Mobile-Games-Unternehmen und stellt sich als Berater vor. Seine Aufgabe? Er soll das Unternehmen wieder auf Vordermann bringen und die Arbeitnehmer zu neuen Höchstleistungen anspornen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Das nimmt der undurchsichtige Anzugträger mit ungewöhnlichen Marotten jedoch nur allzu wörtlich. Mitgefühl für den Tod ihres beliebten Chefs brauchen die Angestellten um Elaine (Britanny O'Grady) und Craig (Nat Wolff) von ihrem neuen Vorgesetzten nicht erwarten. Stattdessen greift Patoff zu erniedrigenden Praktiken, regiert das Unternehmen von seinem gläsernen Büro, mit autokratischer Härte und lässt Mitarbeitende zur Not auch um 3 Uhr nachts im Büro antanzen. Patoff selbst hingegen ist ein absolutes Phantom, wenngleich Elaine und Craig langsam aber sicher einem düsteren Geheimnis auf die Spur zu kommen scheinen.

Christoph Waltz zieht alle Aufmerksamkeit auf sich Serienschöpfer Tony Basgallop, dem mit der Apple-Serie "Servant" eine der atmosphärischsten Horrorserien überhaupt gelang, setzt auch in "The Consultant" auf eine bedrückende Aura. Christoph Waltz zieht mit seiner Darstellung des verschrobenen Soziopathen Patoffs alle Aufmerksamkeit auf sich. Was wirklich hinter dessen Person steckt, dem kommt die achtteilige Thrillerserie, die auf dem Roman von Bentley Little basiert, nur langsam nahe. Bis dahin ergründet die düstere Arbeitsplatzgroteske moralische Fragen wie: Wie weit würdest du gehen, um die Karriereleiter hochzuklettern?