Liam Nesson: Darum wollte er nicht "James Bond" sein

Es ist ein Angebot, dass man als Schauspieler eigentlich nicht ablehnen kann: die Rolle als britischer Geheimagent James Bond. Wie Liam Neeson jetzt in einem Interview mit dem "Rolling Stone" verriet, schlug er einst das verlockende Angebot dennoch aus – aus Liebe. James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli habe ihn in den 90er-Jahren mehrmals kontaktiert, um ihn zu fragen, ob er an der Rolle des 007 interessiert sei, erzählte Neeson. Dass er eine der populärsten Rollen der Filmgeschichte dennoch ablehnte, lag vor allem an seiner damaligen Ehefrau, der 2009 verstorbenen Schauspielerin Frau Natasha Richardson.

Eine spätere Karriere als Actionstar machte der Schauspieler trotzdem, dank der "Taken"-Reihe. Und auch Teil eines großen Franchises wurde Neeson – als Jedi-Lehrmeister Qui-Gon Jinn in "Star Wars: Die dunkle Bedrohung" (1999). Eine Rückkehr in dieses Universum schloss er aber zuletzt aus. Er werde nicht zu "Star Wars" zurückkehren, sagte er in der US-Talkshow "Watch What Happens Live!". Es gebe "so viele Spinoffs von 'Star Wars'", die dem Franchise "auf seltsame Weise das Mysterium und den Zauber" nehmen würden, so Neeson.