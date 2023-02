"Der Schwarm": Meeresbiologin erkärt, wie realistisch die Idee ist

Ab Montag, dem 6. März, zeigt das ZDF den Bestseller "Der Schwarm" von Frank Schätzing als Serie. Doch wie realistisch ist die Vorstellung? Im Interview mit prisma klärt die Polar- und Meeresforscherin Prof. Dr. Antje Boetius darüber auf, was völlig übertrieben an der Verfilmung ist und wo tatsächlich ein wahrer Kern zu finden ist. Was bedeutet das für die Menschheit?

Klar: Bei Frank Schätzings 2004 erschienenem Bestseller "Der Schwarm" handelt es sich um einen Roman – nicht um ein Sachbuch. Auch die gleichnamige ZDF-Serie (im linearen Programm zu sehen ab Montag, 6. März, an vier aufeinanderfolgenden Abenden, jeweils um 20.15 Uhr; ZDFmediathek-Start: 22. Februar) ist rein fiktionaler Natur. Trotzdem dürfte sich angesichts der durchaus furchteinflößenden Handlung des Thrillers so manch einem die Frage stellen, wie wahrscheinlich eine "Rache der Meere" denn nun wirklich ist. Beantworten kann dies Antje Boetius, die als wissenschaftliche Beraterin an der Produktion der Serie beteiligt war – und als Professorin für Meeresbiologie und Leiterin eines Zentrums für Polar- und Meeresforschung bestens mit den Ozeanen vertraut ist.

Der Autor selbst ist mit der Umsetzung seines Buches übrigens überhaupt nicht zufrieden. Was ihn besonders aufregt, hat Frank Schätzing im Interview erklärt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

prisma: In "Der Schwarm" versucht eine in der Tiefsee lebende Schwarmintelligenz, die Menschheit auszulöschen. Wie realistisch ist ein solches Szenario?

Antje Boetius: Es existiert sicherlich kein Wesen im Meer, das die Menschen von diesem Planeten werfen will. Aber: Viele der Phänomene in der Serie sind durchaus faktenbasiert. Es ist beispielsweise tatsächlich so, dass verschiedene Arten von Walen in der Jagd miteinander kooperieren können. Darüber hinaus stimmt es, dass Einzeller über chemische Signale kommunizieren. Es gibt auch Algen und andere Einzeller, die fiese Gifte produzieren, und einige Bakterien können wirklich schwere Krankheiten verursachen. Vibrio cholerae etwa kommt wahrscheinlich aus dem Meer und kann im Süßwasser leben.

prisma: Immer wieder hört man, nur fünf Prozent der Weltmeere seien erforscht. Stimmt das?

Boetius: Ja, leider sogar noch weniger! Unser Planet ist zu 70 Prozent mit Wasser bedeckt, und der Ozean ist im Durchschnitt fast vier Kilometer tief, das ist eine ganze Menge. Einen Planeten gut zu kennen, bedeutet wenigstens eine richtig gute Karte von ihm erstellen zu können. Heutzutage existieren Karten von Mond und Mars, auf denen man auf ein paar Meter genau alle Hügel, Löcher oder auch Meteoriteneinschläge erkennen kann. Die Sensoren, die benötigt werden, um solche Karten anzufertigen, können aber nicht durch das Wasser schauen. Unsere Kenntnisse über unseren Heimatplaneten sind daher in dieser Hinsicht weitaus ungenauer als unsere Kenntnisse über den Mond. Als Tiefseeforscherin kommen mir auf Expeditionen auch immer mal wieder größere Lebewesen unter, die zuvor noch niemand gesehen hat. Wir gehen davon aus, dass in den Meeren noch rund eine Million unbekannter Tierarten leben.

"Im U-Boot sicherer, als auf dem Rad in einer Großstadt" prisma: Machten Ihnen dieses Wissen manchmal Angst?

Boetius: Überhaupt nicht. In einem U-Boot fühle ich mich sicherer, als wenn ich in einer Großstadt mit dem Fahrrad über eine belebte Kreuzung fahre.

prisma: Wirklich?

Boetius: Ja! Die Unfallstatistik gibt mir recht. Wenn man "Der Schwarm" sieht, könnte man meinen, mein Beruf wäre hochgefährlich. Tatsächlich ist in der Tiefseeforschung aber noch nie einem Menschen etwas zugestoßen. Forschungs-U-Boote sind sehr sicher.

prisma: Wie darf man sich Ihren Arbeitsalltag als Meeresbiologin vorstellen?

Boetius: Als Professorin spielt sich mittlerweile leider ein großer Teil meiner Arbeit am Schreibtisch ab (lacht). Als ich studiert habe, war mein größtes Ziel aber, zur See zu fahren. Das tue ich zum Glück nach wie vor. Dieses Jahr etwa werde ich eine große internationale Nordpolexpedition leiten. Ich will herausfinden, wie es dem Arktischen Ozean geht, der sich durch den Klimawandel enorm schnell verändert.

prisma: Bei der Produktion von "Der Schwarm" standen Sie den Serienmachern als wissenschaftliche Beraterin zur Seite. Was waren Ihre Aufgaben?

Boetius: Zunächst war ich in viele Diskussionen involviert: Wie sieht es eigentlich auf einem Forschungsschiff aus? Wie arbeiten Forscherinnen und Forscher im Labor? Welche Gerätschaften nutzen wir für Meeresbodenforschung? All diese Fragen benötigen Expertenwissen. Auch der Text in den Drehbüchern warf Fragen auf. Die Herausforderung dabei war, die Meeresforschung und Mikrobiologie in den Dialogen so realistisch wie möglich abzubilden. Frank Schätzing hatte 2004 sehr viel recherchiert. Sein Roman war damals eng an realer und neuer Forschung zu Gashydraten. Zum Beispiel hat er von der Gefahr von Tsunamis durch Hangrutschungen geschrieben. So haben viele Leser gelernt, was ein Tsunami überhaupt ist.

Zuschauern sehen viele Szenen aus der Unterwasserperspektive prisma: Waren Sie auch am Set anwesend?

Boetius: Ja, ich war einmal bei den Dreharbeiten vor Ort in einem Unterwasserstudio. Das war total interessant. Ich konnte mir davor nicht vorstellen, wie die Macher es schaffen würden, den Unterwasserteil des Buches umzusetzen. Genau das ist jedoch wirklich gut gelungen. Die Zuschauerinnen und Zuschauern sehen viele Szenen aus der Unterwasserperspektive. Die Schiffe und die Menschen wie ein Meeresbewohner von unten betrachten zu können, ist sehr besonders und in Filmen auch selten.

prisma: Hoffen Sie, dass der Perspektivwechsel das Publikum zum Umdenken anregen könnte?

Boetius: Jedenfalls kommt der Ozean schon mal ins Wohnzimmer! Im Ernst: Wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Jeder merkt, dass die Natur nicht mehr so ist, wie wir sie als Kinder kannten. Die Serie mag unterhaltsam und spannend sein, vermittelt aber gleichzeitig auch viel Wissen, vor allem, weil es dazu auch noch tolle Dokumentarfilme gibt. Nicht nur über den Ozean selbst, sondern auch über die Arbeit in der Wissenschaft.

Wir brauchen mehr Einsatz für den Ozean prisma: Welche Botschaft ist Ihnen besonders wichtig?

Boetius: Die Warnungen von Forscherinnen und Forschern werden nicht ernst genug genommen. Das ist nicht nur in der Serie so, das ist Realität. Es dauert derzeit viel zu lange, unsere Erkenntnisse in Taten umzusetzen – es fliegt beispielsweise nach wie vor tonnenweise Plastikmüll ins Meer, obwohl bekannt ist, dass so viele Tiere dadurch sterben. Vielleicht wird den Menschen durch die Serie bewusster, dass wir etwas für den Ozean tun müssen.

prisma: Gibt es etwas, das jeder Einzelne tun kann, um die Meere zu schützen?

Boetius: Ich bin fest davon überzeugt, dass Verständnis das wichtigste Mittel zur Prävention ist. Die Menschen müssen verstehen, dass wir nur Leben auf der Erde haben, weil es den Ozean gibt. Unsere gesamte Existenz hängt davon ab. Die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen, kommt immer noch aus dem Meer und wird von Einzellern produziert. Das weiß kaum jemand! Auch, dass die Ozeane 93 Prozent der Erderwärmung aufnehmen und so das Klima stabilisieren, ist den meisten Menschen nicht bewusst. Erst, wenn dieses Wissen vorhanden ist, kann man auch handeln.

prisma: Wie zum Beispiel?

Boetius: Eine Möglichkeit wäre, auf Nachhaltigkeit zu achten. Man sollte keinen Fisch essen, der nicht nachhaltig gefangen wurde. Ein Blick ins Internet genügt. Man kann auch einen Beitrag leisten, indem man seinen Müll ordentlich entsorgt und im Strandurlaub auch mal den Müll von anderen mitnimmt. Auch das reduziert den Schaden. Am wichtigsten sind jedoch der globale Klimaschutz und der Schutz der Artenvielfalt durch klare Regeln, gut mit den Ozeanen umzugehen.

prisma: Was wird passieren, wenn wir so weitermachen wie bisher?

Boetius: Die zunehmenden Naturkatastrophen werden uns dann wohl wirklich wie eine Rache des Meeres vorkommen. Mich besorgt dabei vor allem, dass die Hälfte der Weltbevölkerung – fast vier Milliarden Menschen – in der Nähe der Küsten lebt und schon jetzt immer mehr von Extremwettern bedroht ist. Dadurch, dass die Eismassen schmelzen und der Meeresspiegel immer schneller ansteigt, werden viele ihre Heimat verlieren.

"Die Bedeutung der Meere für unsere Zukunft vor Augen halten" prisma: Das klingt sehr bedrohlich ...

Boetius: Das ist es auch. Ich glaube aber, man muss beide Seiten sehen: Wie schrecklich könnte es für uns alle werden, wenn wir unsere Klimaziele verpassen? Und wie grandios könnte es werden, wenn wir gut mit den Meeren zusammenleben! Beide Szenarien sollten als Leitplanken für unser Verhalten und vor allem auch für die politischen Entscheidungen dienen. Es muss ja nicht zwangsläufig aus dem Ruder laufen. In den letzten Jahren sind seitens der Politik auch viele Schritte in die richtige Richtung gemacht worden. Wichtig ist, dass wir uns stets die Bedeutung der Meere für unsere Zukunft vor Augen halten.

Weitere wissenschaftliche Infos zu "Der Schwarm" Wer mehr über die Tiefsee erfahren möchte, darf sich auf ein umfangreiches Begleitangebot zum Start von "Der Schwarm" freuen. Dazu gehört unter anderem die zweiteilige Reihe "Terra X: Der Schwarm – Die Doku" (Montag, 6. März, 21.45 Uhr, sowie Mittwoch, 8. März, 21.45 Uhr). Die "Doku zur Serie" ergründet, wie realistisch die Szenarien aus "Der Schwarm" wirklich sind. Wie die Ozeane gerettet und bewahrt werden können, illustriert indes der Film "plan b: SOS Ozean. Hilfe für einen bedrohten Lebensraum" (Dienstag, 7. März, 21.45 Uhr). Die Dokumentation von Kristin Siebert und Tilman Wolff erzählt davon, wie sich Menschen weltweit für den Schutz der Meere engagieren – oft mittels kleiner Projekte, die Großes bewirken.