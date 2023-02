RTL-Krimikomödie "Miss Merkel": Katharina Thalbach wird zur Ex-Kanzlerin

Wenn man sich vorstellt, wie Angela Merkel in der Uckermark unterwegs ist, um dort Kriminalfälle zu lösen, kann das ja nur skurril und lustig werden. Katharina Thalbach verkörpert in der Komödie "Miss Merkel" die Altkanzlerin als Ermittlerin. Im März bringt RTL die Verfilmung der Romanreihe von David Safier ins TV.

Im Juni vergangenen Jahres erklärte Angela Merkel im phoenix-Interview, in Zukunft nur noch "Wohlfühltermine" wahrnehmen zu wollen. Der Bestsellerautor David Safier hatte mit seiner "Miss Merkel"-Reihe eine andere Idee für die ehemalige Kanzlerin – und machte sie zur Detektivin.

Seit April 2022 ist bekannt, dass RTL einen 90-minütigen Krimi mit Katharina Thalbach in der Hauptrolle plant, der auf Safiers erstem Buch "Mord in der Uckermark" beruht. Nun hat RTL den Sendetermin bekannt gegeben: Die skurrile Krimikomödie "Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi" läuft am Dienstag, 21. März, um 20.15 Uhr.