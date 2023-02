Steven Spielberg erklärt seine persönliche Beziehung zu Deutschland

Steven Spielberg ist bei den Filmfestspielen in Berlin für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der Hollywoodregisseur – dessen Filme mehr Geld einspielten als die Werke jedes anderen Filmemachers weltweit – wurde am Dienstagabend vom Publikum mit minutenlangen Ovationen bedacht, als die Berlinale-Chefs Mariette Rissenbeek und Carlo Chatria ihm den Goldenen Ehrenbären überreichten.

Für Steven Spielberg ist Deutschland "irgendwie sein Zuhause"

Er verdanke dem deutschen Kino viel, erklärte Spielberg anschließend in einer Rede. Regisseure wie Ernst Lubitsch, Rainer Werner Fassbinder und Werner Herzog hätten ihn geprägt, weshalb sein Werk "irgendwie auch in Deutschland zu Hause" sei. Als jüdischer Filmemacher sei dies für ihn besonders bedeutsam. "Deutschland hat viel getan, um Fremdenhass, Antisemitismus und den Holocaust aufzuarbeiten", so der 76-Jährige. Viele Nationen könnten sich an der Entschlossenheit Deutschlands, die eigene Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, ein Beispiel nehmen. Doch auch hierzulande sei es Spielberg zufolge wichtig, die Erinnerung weiterhin aufrechtzuerhalten: "Kein Land sollte sich selbstgerecht zurücklehnen."