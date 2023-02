"Let's Dance": Wer hat 2023 keine Chance? Flop-Kandidaten Jens "Knossi" Knossalla, Julia Beautx und Abdelkarim im Check

Wer tatsächlich die 16. "Let's Dance"-Staffel gewinnen wird, steht natürlich noch in den Sternen. Wir betrachten trotzdem 3 Kandidatinnen und Kandidaten, die keine guten Voraussetzungen mitbringen und an deren Anblick wir uns in der Show besser nicht gewöhnen sollten.

Jens "Knossi" Knossalla Von allen Kandidatinnen und Kandidaten, die keine Tanzerfahrung mitbringen, macht der Entertainer Jens "Knossi" Knossalla den schlechtesten Eindruck. Der 36-Jährige ist durch YouTube und Twitch eine der bekanntesten Online-Persönlichkeiten Deutschlands geworden. Mit seinem Content erreicht er regelmäßig mehrere Millionen Menschen. Sich selbst hat er deshalb den Namen "König des Internets" gegeben und tritt deshalb oft mit einer Krone auf. Von diesem Selbstbewusstsein ist aber nicht mehr viel übrig, wenn es um's Tanzen geht. Jens Knossalla ist zwar nicht der einzige Kandidat, der wenig bis keine Erfahrung auf dem Tanzparkett mitbringt. Doch er ist vielleicht der einzige, der auch selbst nicht an seinen Erfolg zu glauben scheint. Noch vor der der ersten Folge entschuldigte er sich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern für die Teilnahme. Selbstbewusstsein sieht anders aus. Trotzdem freut er sich auf die Sendung. Sein persönliches Ziel: Er möchte zehn Kilo abnehmen. Ob diese Motivation ausreichen wird, um seine Kritiker verstummen zu lassen, oder ob er wie erwartet früh eliminiert wird, werden die kommenden Wochen zeigen. Mehr Infos zu Jens "Knossi" Knossalla finden Sie hier.

Julia Beautx An Willenskraft fehlt es Julia Beautx definitiv nicht. Die Liste der Erfolge der 23-Jährigen ist lang. Ihre Karriere begann mit YouTube-Videos, in denen sie beispielsweise Beauty-Tipps gab oder ihre Kosmetik-Einkäufe präsentierte. Mittlerweile ist die junge Frau als Moderatorin tätig und hat auch schon Erfahrung als Schauspielerin gesammelt, unter anderem im Familienthriller "Gestern waren wir noch Kinder". Sie ist zwar schon seit ihrer Kindheit großer Fan von "Let's Dance", doch an einem fehlt es ihr trotzdem: An Tanzerfahrung. Laut eigener Aussage hat sie sogar in ihrem ganzen Leben noch nie so richtig getanzt. Es bleibt also abzuwarten, ob die Motivation der ehrgeizigen Frau ausreichen wird, um die fehlende Erfahrung zu kompensieren. Mehr Infos zu Julia Beautx finden Sie hier.

Abdelkarim Unser letzter Kandidat auf der Liste ist der deutsch-marrokanische Comedian Abdelkarim. Neben seinen Shows, mit denen er regelmäßig das Publikum zum Lachen bringt, war der Star auch schon in diversen TV-Sendungen wie "LOL", der "heute-show" und "Nuhr im Ersten" zu sehen. Sein Talent als Unterhalter hat er oft genug unter Beweis gestellt. Doch auch Abdelkarim hat bisher noch keine Tanzerfahrungen sammeln können. Was an sich noch kein K.O.-Kriterium darstellt, könnte für den Comedian zum Problem werden. Denn mit 41 Jahren ist er auch einer der älteren Teilnehmer der diesjährigen Staffel. Um zu gewinnen, muss er also nicht nur seine fehlenden Tanzfähigkeiten kompensieren, sondern sich auch noch körperlich gegen junge und sportliche Menschen wie Ex-Olympia-Turner Philipp Boy oder Ex-Handballer Michael Kraus durchsetzen. Ob ihm das tatsächlich gelingen wird, bleibt also abzuwarten. Mehr Infos zu Abdelkarim finden Sie hier.