Maischberger: Klitschko prophezeit: "Die Ukraine ist nur der Anfang"

Am 24. Februar jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine zum ersten Mal. Nicht nur Russlands Präsident Wladimir Putin dürfte überrascht gewesen sein, wie leidenschaftlich sich die Ukrainer ihr Land verteidigten, auch viele politische Beobachter dachten, dass Russland dem Nachbarland militärisch nicht viel entgegenzusetzen hätte. Kämpferisch zeigte sich auch Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, der am Mittwochabend bei Sandra Maischberger zu Gast war.

Natürlich wünsche auch er sich, dass der Krieg noch in diesem Jahr ende: "In Sport, Politik, Wirtschaft, aber auch im Krieg braucht man aber Ausdauer" erklärte Klitschko, "Wer Ausdauer hat, nicht aufgibt, wird am Ende gewinnen." Und etwas Hoffnung verbreitete er auch: Er glaube, dass der Krieg vor dem "Durchbruch" stehe: "Jeder Krieg hat einen Anfang, einen Durchbruch und ein Ende. Ich glaube, wir sind jetzt beim Durchbruch."

Er hoffe nicht nur diesbezüglich weiterhin auf möglichst breite Unterstützung durch den Westen: "Bitte glauben Sie an uns in der Ukraine. Wir haben den Willen!", appellierte Klitschko, "Seit 2014 läuft dieser sinnlose Krieg. Wir kennen den Gegner. Wir glauben an uns selbst, und ich möchte, dass auch die freie Welt an uns glaubt. Und hoffentlich wird das Ende des Krieges früher als später stattfinden. Es ist enorm wichtig, die Ukraine heute zu unterstützen."