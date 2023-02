"Der Schwarm": Kritik zur ZDF-Serie mit Klaas Heufer-Umlauf

Kaum eine deutsche Serie wurde so gespannt erwartet wie die ZDF-Serie "Der Schwarm" nach Frank Schätzings Buchvorlage. Mit einem Budget von 40 Millionen Euro ist sie eine der teuersten deutschen Produktionen überhaupt. Nach Release stellt sich nun Ernüchterung ein: So richtig zu Frieden ist niemand mit dem Ergebnis.

Der größte Kritiker der Romanverfilmung ist niemand geringeres als Frank Schätzing, der Schöpfer der weltbekannten Buchvorlage, die in 27 Sprachen übersetzt wurde. Anfangs noch als Executive Producer geführt, zerstritt er sich mit dem Regisseur und distanzierte sich vom Werk. Die Kritik könnte dabei nicht deutlicher sein. Laut Schätzing ist die ZDF-Umsetzung "zusammengeschusterter Unsinn ohne aktuelle Relevanz, erzählerisch grundfalsch". Dabei hatte der Autor ich eigentlich schon immer eine filmische Umsetzung seines Buches gewünscht. Das er nun so enttäuscht ist, lässt also nichts gutes hoffen.