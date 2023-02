"Der Bergdoktor": Infos zum 16. Staffelfinale im ZDF

Es ist nun 15 Jahre her, als das ZDF mit "Der Bergdoktor" eine unglaubliche Erfolgsgeschichte startete. Nun neigt sich die 16. Staffel der Serie mit der Folge "Der Weg zurück" dem Ende zu und stellt Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) vor einer gravierenden Entscheidung - Wird er Ellmau verlassen?

Martin Gruber (Hans Sigl) wird alles zu viel. Die damalige Affäre zwischen ihm und der Frau seines Bruders Hans (Heiko Ruprecht) kam ans Licht, seitdem gehen beide Männer weitestgehend auf Abstand. Dann erfährt er auch noch, dass seine Nichte Lilli (Ronja Forcher) eigentlich seine Tochter ist. Die gesamte Familie Gruber droht zu zerbrechen, was hält ihn noch hier? Für Martin steht fest: Er bricht alle Zelte in Ellmau ab und geht zu seinem Sohn nach New York. Davor muss er Patientin Katharina Schober (Sarina Radomski) betreuen, bei der eine Knochenmarktransplantation ansteht.