"Schwesterlein": TV-Kritik zum preisgekrönten Film bei ARTE

Neue Amazon-Serie

"The Consultant": Christoph Waltz wird zum soziopathischen Albtraumchef

Christoph Waltz in der Rolle des Bösen zu sehen, ist immer wieder ein Vergnügen. Ob in Inglourious Basterds" oder "Spectre", die fiesen Charaktere stehen dem Österreicher einfach richtig gut. Nun gibt es ein neues Beispiel für einen herrlichen Soziopathen, gespielt vom Oscar-Preisträger. Christoph Waltz schlüpft in der neuen Amazon-Serie "The Consultant" in die Rolle eines Albtraumchefs, der ein Unternehmen für Videospiele nach vorne bringen will.

MEHR