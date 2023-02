Kylie Jenner über ihre Liebblingsschwester: "Hat sich in letzter Zeit so sehr verändert"

Sie lieben und sie streiten sich – und das schon seit langer Zeit auch vor laufenden TV-Kameras: der Kardashian/Jenner-Clan. Kylie Jenner hat insgesamt vier (Halb-)Schwestern, doch mit einer von ihnen fühlt sich der Reality-TV-Star derzeit besonders verbunden. Wen die 25-Jährige als Erstes anrufen würde, wenn sie etwas braucht, hat sie nun im Interview verraten.

In der Doku-Serie "The Kardashians" (bei Disney+ verfügbar) dreht es sich alles um das Leben und Lieben von Kim, Khloé und Kourtney Kardashian sowie ihren Halbschwestern Kylie und Kendall Jenner. Die Reality-TV-Stars nehmen dort kein Blatt vor den Mund, und auch in einem Interview äußerte sich Kylie Jenner, die mit ihrer eigenen Kosmetik-Marke "Kylie" äußerst erfolgreich ist, nun erstaunlich offen. Sie erklärte, dass sie "derzeit" eine Lieblingsschwester habe: Kim Kardashian.

"Kim hat sich in letzter Zeit so sehr verändert" "Kim hat sich in letzter Zeit so sehr verändert", sagte Jenner der italienischen Ausgabe von "Vanity Fair": "Wir fühlen uns sehr verbunden, sie ist immer die erste Schwester, die ich anrufe, wenn ich wirklich etwas brauche. Wir haben zuletzt eine Menge ähnlicher Erfahrungen durchgemacht." Auch auf die Frage, mit welcher Schwester sie am wenigsten gemeinsam hat, gab sie eine offene Antwort: "Ohne Zweifel Kendall. Aber sie wissen ja, was man sagt: Gegensätze ziehen sich an. Und so funktioniert das bei uns."

Gelernt habe sie aber von allen ihren Schwestern: "Khloé lehrte mich Zärtlichkeit und die Fähigkeit zu vergeben. Kendall, die Wichtigkeit von Freundschaften und bedingungsloser Liebe. Kourtney, der Wert der Gesundheit und die Notwendigkeit, nicht oberflächlich zu sein", sagte Jenner. An Kim Kardashian bewundere sie die "Stärke": Ihre Halbschwester habe "die Fähigkeit, sich immer wieder zu sagen, dass man es schaffen könne, egal, was auch kommt. Kim ist wirklich stark, wirklich widerstandsfähig."

Kris Jenner ist Kylies "Bulldogge" Auch über ihre Mutter, Kris Jenner, weiß die Kosmetik-Unternehmerin nur Gutes zu berichten. Sie sei "stärkste Frau, die ich kenne", so Kylie Jenner: "Schon früh hat sie in uns in dem Gedanken erzogen, dass wir etwas Großes erreichen können. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber sie schafft es, immer alles perfekt hinzubekommen." Über die Jahre sei ihre gute Beziehung sogar noch gewachsen: "Als ich noch zu Hause mit ihr lebte, war sie meine Mutter. Als ich auszog, wurde sie meine beste Freundin. Und wenn es ums Geschäft geht, ist meine Mutter meine Bulldogge, meine Beschützerin. Ich respektiere sie so sehr."