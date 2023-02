"Auris – Der Fall Hegel": TV-Kritik zur Fitzek-Verfilmung

"Hegel ist einer der intelligentesten Menschen dieses Landes. Warum begeht er einen so primitiven und stümperhaften Mord?". Das ist die zentrale Frage in der Romanverfilmung "Auris – Der Fall Hegel". Der forensische Phonetiker Matthias Hegel (Juergen Maurer) gesteht, eine obdachlose Frau getötet zu haben. Doch kann das stimmen?

Auris – Der Fall Hegel Thriller • 28.02.2023 • 20:15 Uhr

Wahrheit oder Lüge? Um das festzustellen, reicht dem forensischen Phonetiker Matthias Hegel (Juergen Maurer) einzig der Klang einer Stimme. Dann jedoch gesteht er selbst einen Mord. "Sie müssen mich jetzt verhaften", fordert Hegel seine Kollegen unvermittelt nach einem Polizeieinsatz auf. "Ich habe gestern Abend eine Frau getötet. Die Leiche finden Sie in meiner Villa."

Trotz des Geständnisses glaubt True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge (Janina Fautz) im Film-Thriller "Auris – Der Fall Hegel" an die Unschuld des Psychiaters – und stürzt sich in gefährliche Nachforschungen. "Hegel ist einer der intelligentesten Menschen dieses Landes. Warum begeht er einen so primitiven und stümperhaften Mord?", fragt sich die junge Frau in ihrem Podcast. Sie ist sich sicher: Hegel kann das Opfer, eine obdachlose Frau, nicht getötet haben. Doch weshalb sollte er lügen?

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Nach der Idee von Sebastian Fitzek Wo Fitzek draufsteht, ist im Normalfall Hochspannung garantiert – so auch bei der 2019 gestarteten "Auris"-Buchreihe. Nach einer Idee von Bestsellerautor Sebastian Fitzek schrieb Vincent Kliesch bereits vier Romane. Seither wurden die Thriller als aufwendige Hörspielreihe vertont; im Dezember folgte schließlich der Film-Doppelschlag bei RTL+. "Der Fall Hegel", der erste von zwei 90-Minütern, läuft nun erstmalig im Free-TV. Eine Woche später zeigt RTL den zweiten Film, "Auris – Die Frequenz des Todes" (Dienstag, 7. März, 20.15 Uhr).

So fesselnd die Roman- und Hörspielfassung der ersten "Auris"-Geschichte auch sein mag: Die Verfilmung von "Der Fall Hegel" kann leider nicht überzeugen. Das liegt nicht etwa an Juergen Maurer ("Vorstadtweiber", "In Wahrheit") und Janina Fautz ("Wilsberg"), die den Hauptfiguren gekonnt ihren ganz eigenen Anstrich geben. Auch die durchaus spannende, wenn auch etwas überladene Handlung ist nicht das grundlegende Problem des Films von Gregor Schnitzler ("Die Wolke", "Tatort").

Vielleicht besser lesen, als auf dem Bildschirm schauen Nein, vielmehr scheitert der Thriller an Dialogen, die mitunter so hölzern sind, dass der Geschichte nach und nach jegliche Glaubwürdigkeit abhandenkommt. Denn: Was auf dem Papier funktioniert, ist nicht zwangsläufig auch für den Bildschirm geeignet. Jeder Satz trieft vor Pathos; jede Zeile, jedes Wort selbst der belanglosesten Nebenfigur scheint eine tiefere Bedeutung zu verheißen. Das ist, beim besten Willen, zu viel des Guten. Schade!

Auris – Der Fall Hegel – Di. 28.02. – RTL: 20.15 Uhr