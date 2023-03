„Lets Dance“: Für TikTok Star Younes Zarou hat es sich ausgetanzt

Unter dem Motto „Die wilden 80er sind zurück“ wird bei „Lets Dance“ (auch bei RTL+) wieder das Tanzbein geschwungen. Das Besondere an dieser Folge: Die Promis tanzen nicht nur an der Seite ihrer Profitänzer, sondern für die Promis steht auch das berühmte „Boys vs. Girls“-Battle auf dem Programm.

Sternekoch Ali Güngörmüs spricht über seine Kindheit Ali Güngörmüs und Christina Luft tanzen diese Woche einen Quickstepp zu „Together Forever“ von Rick Astley. Doch dieser schnelle Tanz hat es in sich. „Der Tanz bringt mich echt an meine Grenzen“, klagt der Sternekoch. Da es einfach nicht so funktioniert wie er will, kullern ihm irgendwann sogar die Tränen über das Gesicht. Der Sternekoch möchte nämlich immer sein Bestes geben. Das hat er bereits als Kind gelernt. Im Jahr 1986 ist er als 10-Jähriger nach Deutschland gekommen. „Ich habe damals kein Wort Deutsch gesprochen, meine Mutter war Analphabetin und mein Vater hat nur die Grundschule besucht“, erzählt Ali. Dementsprechend konnte dem kleinen Ali auch keiner der beiden Eltern bei den Hausaufgaben helfen und er musste sich alles selbst beibringen. „Vielleicht kommt mein Ehrgeiz auch ein bisschen von damals. Ich war immer getrieben, mit dem Normalen nicht zufrieden zu sein. Ich wollte immer mehr!“ Dieser Ehrgeiz scheint sich aus zu zahlt, denn er erhält für seinen Quickstepp gute 17 Punkte.

Sharon Battiste und Anna Ermakova teilen sich den ersten Platz Die Führung konnten Ex-Bachelorette Sharon Battiste und Christian Polanc mit 28 Punkten einnehmen. Sie performt einen Cha-Cha-Cha zu „She Drives Me Crazy“ von Fine Young Cannibals und haut nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury vom Hocker. „Diese Woche hast du dich noch verbessert, schöne, weiche Bewegungen. Es war ein richtig schöner rhythmischer Cha-Cha-Cha“, sagt Motsi Mabuse. Und auch der sonst so schwer zu überzeugende Lambi ist begeistert: „Du hast wirklich dominiert auf dem Parkett, das war super mega!“.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Die Einzige, die an dieser Wertung drankommt, ist Überfliegerin Anna Ermakova mit Tanzpartner Valentin Lusin. Die beiden präsentieren den ersten Paso Doble in diesem Jahr zu „Running Up That Hill“ von Kate Bush und ernten wie immer Standing Ovations. "Kennst du das deutsche Wort 'Streber' schon?" witzelt Hartwich, denn selbst wenn es dieses Mal nicht für die 30 Punkte gereicht hat, teilt sie sich den ersten Platz mit herausragenden 28 Punkten mit Sharon Battiste.

Nicht so viel Glück hatten Mimi Krause und Mariia Maksina. Die beiden tanzen einen Jive zu „I'm Still Standing“ von Elton John, jedoch kommt der nicht ganz so gut an. „Der Dress war gut, der Tanz nicht“, findet Lambi. „Da müssen heute viele deiner Fans anrufen, denn ich habe Angst“. Es reicht nur für insgesamt 10 Punkte.

Das „Girls vs. Boys“ Special Das "Boys vs. Girls" Special steht an und das heißt: Nachdem die Tanzpaare ihre Einzeltänze präsentiert haben, gibt es einen Gruppentanz, bei dem vor allem die Letztplatzierten noch einmal ein paar Punkte sammeln können. Und dieser Kampf der Geschlechter wird immer besonders hart ausgefochten. Motsi stimmt natürlich für die Mädels: „Die Jungs waren auch gut, aber die Mädchen haben das einfach besser gemacht.“ Doch Lambi sieht das ganz anders: „Ganz klar: Für mich waren die Jungs besser als die Mädels!“ Das Problem: Bei dem Duell muss sich die Jury eigentlich auf eine Bewertung einigen. Da dies nicht funktioniert hat, wurde ein Mittelwert gefunden und am Ende wurden beide Gruppen mit jeweils neun Punkten bewertet. Am Ergebnis änderte die "Girls vs. Boys"- Performance also nichts, außer dass alle 9 Punkte auf ihre Punktzahl erhalten haben.

Younes Zarou fliegt raus! Doch nicht alle elf Paare schaffen es in die nächste Show. Mimi Kraus und Mariia Maksina müssen zittern, genauso Younes Zarou und Malika Dzumaev und Ali Güngörmüs & Christina Luft. Dann steht es fest: Younes Zarou und Malika Dzumaev scheiden aus und sind in der nächsten Show nicht mehr dabei!