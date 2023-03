Biathlon Weltcup Finale 22/23: Alle Infos zu Ablauf, Zeitplan und Übertragung

Seit fast vier Monaten läuft der Biathlon-Weltcup 2022/2023. Vom 16. bis zum 19. März 2023 steht nun das Finale am Holmenkollen in Oslo an. Alle Informationen zum Ablauf, dem Zeitplan sowie der Übertragung finden Sie hier.

Die letzte Station des IBU Biathlon World Cup im März 2023 steht in einigen Tagen an. Am bekannten Holmenkollen treten die Top-Sportlerinnen und -Sportler im Finale gegeneinander an. Wir informieren Sie über den Zeitplan mit allen Terminen, Startzeiten und den jeweiligen Disziplinen beim Biathlon-Weltcup. Außerdem gibt es Infos zum Übertragungsangebot im Free-TV.

Termine und Disziplinen Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zum Abschluss in den drei Disziplinen Verfolgung, Sprint und Massenstart gegeneinander antreten. Hier wird sich schlussendlich entscheiden, wer den Weltcup für sich gewinnen kann. Im Folgenden sehen Sie die entsprechenden Termine und Uhrzeiten.

16.3.2023 15.30 Uhr Sprint Männer 10 km

17.3.2023 15.30 Uhr Sprint Frauen 7,5 km

18.3.2023 12.50 Uhr Verfolgung Männer 12,5 km

18.3.2023 15.10 Uhr Verfolgung Frauen 10 km

19.3.2023 12.50 Uhr Massenstart Männer 15 km

19.3.2023 15.10 Uhr Massenstart Frauen 12,5 km Wie gewohnt dominieren im Welt-Cup der Männer die skandinavischen Teilnehmer. Besonders Norwegen lässt sich hier absolut nichts nehmen und besetzt mit großem Abstand gleich die ersten drei Plätze. Johannes Thingnes Bø, der mit über 1300 Punkten die Tabelle anführt, hat fast doppelt so viele Punkte wie der beste nichtnorwegische Teilnehmer.

Bei den Frauen ist der Wettkampf deutlich augeglichener. Die ersten drei Plätze belegen hier die Französin Julia Simon, die italienische Biathletin Dorothea Wierer sowie ihre Kollegin Lisa Vittozzi mit teils geringen Unterschieden in der jeweiligen Punktzahl.