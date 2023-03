"Fast & Furious: Hobbs & Shaw": Infos zum ersten Spin-off bei RTL

Was tun, wenn sich die beiden Stars eines großen Action-Franchise so verkrachen, dass sie bei der Promo-Tour regelrecht auseinandergehalten werden müssen? Ganz einfach: Man gebe einem von beiden ein Spin-off, in dem er dem anderen nicht mehr über den Weg laufen muss! – So jedenfalls gelang es den Machern der immens erfolgreichen "Fast & Furious"-Reihe, sowohl Vin Diesel als auch Dwayne Johnson als Zugpferde zu behalten – Diesel für weitere Filmteile und Johnson für den Ableger "Fast & Furious: Hobbs & Shaw", der nun bei RTL zu sehen ist. In dem Film darf sich der Ex-Wrestler mit einem anderen "Fast & Furious"-Bekannten fetzen.