"9-1-1: Notruf L.A.": Start der fünften Staffel auf ProSieben

In der fünften Staffel der US-Serie "9-1-1: Notruf L.A." sind die Helden des Alltags auf den Straßen unterwegs, um bei ihren Einsätzen so manches Menschenleben zu retten. Darüber hinaus müssen sich Athena Grant (Angela Bassett) und Bobby Nash (Peter Krause) mit privaten Problemen befassen. Bei ProSieben startet nun die fünfte Staffel, die insgesamt 18 Folgen umfasst. Die ersten vier Episoden werden an einem Abend gezeigt.