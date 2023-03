„Manta Manta – Zwoter Teil“: Alle Infos zur Fortsetzung des Kultfilms

Die Fortsetzung des Kultfilms „Manta Manta“ von 1991 mutet ein wenig wie ein Klassentreffen an: Neben Til Schweiger sind auch Tina Ruland, Michael Kessler und Martin Armknecht wieder in ihren Rollen von damals zu sehen. Doch es hat sich einiges getan: Uschi (Tina Ruland) ist nicht mehr mit Bertie (Til Schweiger) zusammen, sondern führt eine Beziehung mit Geschäftsmann Gunnar (Moritz Bleibtreu). Für Bertie läuft es gar nicht gut. Er hat seine Rennfahrerkarriere an den Nagel gehängt und obendrein seinen Führerschein verloren, weshalb er zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) muss. Auch die Autowerkstatt mit angeschlossener Kartbahn ist ein Desaster, Bertie droht die Zwangsversteigerung. Ein Lichtblick ist die Siegerprämie beim anstehenden Classic-Cars-Rennen am Bilster Berg, die seine Geldprobleme lösen könnte. Doch als wären das nicht alles schon genug Probleme, taucht auch noch Uschi mit dem gemeinsamen Sohn Daniel (Tim Oliver Schultz) auf, damit Bertie sich um ihn kümmert. Luna Schweiger, die Berties Tochter Mücke spielt, und Tim Oliver Schultz gehören zu den Nachwuchs-Stars, die den Hype um „Manta Manta“ in den Neunzigern nicht selbst miterlebt haben. Dennoch entgeht auch ihnen nicht die Faszination, die der blau-gelbe Opel Manta B mit Mattig Breitbau auslöst. Als der Original-Wagen von damals ans Set kam, war es ein „nostalgischer Glücksmoment“ , berichtet Tim Oliver Schultz. Für die Filmemacher war es gar nicht so einfach, an Autos zu kommen, denn die Mantas werden gut von Sammlern gehütet.