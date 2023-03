GZSZ: Valentina Pahde weint bei Verabschiedung bitterlich am Set

Während GZSZ-Fans sich von ihrer Figur Sunny verabschieden müssen, macht Valentina Pahde Urlaub auf Bali. Am Montag, 27. März ab 19.40 Uhr, wird die Schauspielerin letztmals in der RTL-Daily zu sehen sein. Ob es eine Rückkehr in den Serien-Kiez geben wird, ist noch offen, als sie ihren Ausstieg im Oktober ankündigte, war noch von "pausieren" die Rede. Gegenüber "Bild" verriet die 28-Jährige nun, wie schwer ihr der Abschied fiel und welchen Zukunftsplänen sie nachgeht.

"Ich hatte nun schon vor anderthalb Monaten meinen letzten Drehtag in Babelsberg und denke wahnsinnig gerne an die 'Guten Zeiten' zurück", so die Schauspielerin, die bereits 2015 – mit 20 Jahren – zum Cast stieß. Die gebürtige Münchnerin berichtet, dass das Team immer einen Platz in ihrem Herzen haben werde. "Ich bin bei der Produktion erwachsen geworden, vom Mädchen zur Frau." Für die schönen Erinnerungen und Erfahrungen sei Pahde sehr dankbar, beim GZSZ-Set seien sogar "Freundschaften fürs Leben" entstanden, etwa zu Kollegin Chryssanthi Kavazi (Serienrolle: Laura).