"Waco": Alle Infos zur True-Crime-Miniserie bei Netflix

Mit „Waco: Amerikanische Apokalypse“ nimmt Netflix am Mittwoch, 22. März, die nächste intern produzierte True-Crime-Doku ins Programm. Die aus drei Folgen bestehende Mini-Serie handelt von den Ereignissen, die sich 1993 auf einer Ranch der Davidianer-Sekte in der Stadt Waco im US-Bundesstaat Texas zugetragen haben.

Vor ziemlich genau 30 Jahren sorgten die Ereignisse in Waco international für Schlagzeilen: Aufgrund des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes unternahm die Bundesbehörde ATF am 28. Februar 1993 den Versuch, auf dem festungsähnlich ausgebauten Gelände der Branch-Davidian-Sekte eine Razzia durchzuführen. Die Sektenmitglieder rund um Anführer David Koresh hatten von den Plänen erfahren und sich mit Waffengewalt zur Wehr gesetzt. Neben dem ATF wurde auch das FBI hinzugezogen. Verhandlungen mit den Sektenmitgliedern uferten aus: Sie verwickelten die FBI-Agenten in Gespräche über ihren Glauben und wollten sie so missionieren.