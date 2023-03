Bruce Willis: Zum Geburtstag des Demenzkranken posten Ehefrau und Ex-Frau herzzereißende Videos

Seit Bruce Willis an Demenz leidet, hat sich auch für seine Familie viel verändert. Mit einem emotionalen Video sprach seine Ehefrau Emma an seinem Geburtstag die Fans des Actionstars an. Auch seine Ex-Frau Demi Moore hielt ihre Gratulation auf Video fest.

68 Jahre alt wurde Bruce Willis am vergangenen Sonntag. Die Frau des an Demenz erkrankten Actionstars richtete sich mit einem emotionalen Video an die Fans des Actionstars. "Heute hat mein Ehemann Geburtstag. Ich habe den Morgen mit Weinen begonnen, wie ihr an meinen geschwollenen Augen und an meiner Rotznase sehen könnt", sagt Emma Willis, die Mutter zweier gemeinsamer Kinder, in dem Clip.