Wirtschaftsexperte im Interview: Verluste im Handel mit Russland wurden mehr als kompensiert

Der Handel zwischen Deutschland und Russland ist seit dem Angriffskrieg stark zurückgegangen. Doch als Ausgleich will der Staat die Handelsbeziehungen zur Ukraine stärken, so Michael Harms. Der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft erklärte im phoenix-Interview noch andere Möglichkeiten, um die Exportausfälle mit Russland auszugleichen.

Der Export in das kriegsgebeutelte Land sei zudem nur um sieben Prozent gesunken. "Ich glaube, wenn die Waffen einmal schweigen, sehe ich eine sehr gute Perspektive für den weiteren Ausbau unserer Wirtschaftsbeziehungen", so der Wirtschafts-Fachmann. Grund für Optimismus erkennt Harms in diesem Zusammenhang auch in deutschen Unternehmen, die weiterhin in der Ukraine aktiv seien. Außerdem lobte er auf phoenix das "stabile Bankensystem und die funktionierende Regierung" in der Ukraine. Beides sei "ganz, ganz hoch anzuerkennen".