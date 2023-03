37°: Notfall Kinderklinik: TV-Kritik zur Doku – Welche Lücken im Gesundheitssystem werden beleuchtet?

"Können wir heute überhaupt ein Kind aufnehmen, wenn eine Anfrage kommt?" – Diese Frage müssen sich aktuell zu viele Kinderkliniken in Deutschland stellen. Der Grund: extremer Personalmangel. Auf der neonatologischen Intensivstation der Medizinischen Hochschule in Hannover beispielsweise sind derzeit 16 Vollzeitstellen unbesetzt. Daher sind auch die so dringend benötigten Eins-zu-eins-Behandlungen kaum mehr in dem erforderlichen Maß möglich. Kleinkinder, wie der zu früh geborene Raman, der Probleme mit der Lunge hast und eine Hirnblutung erlitt, bedürfen in der Regel der vollen Aufmerksamkeit eines Pflegenden. Damit beispielsweise die medizinische Fachkraft Martina eine adäquate Behandlung von Patienten wie Raman gewährleisten kann, sind nur rund zwei Drittel der 24 Betten auf der Neonatologie belegt. Im Rahmen der ZDF-Reportage-Reihe des "37°" begleitet Filmemacherin Jennifer Gunia Pflegerinnen und Pfleger wie Martina, die tagtäglich an der Belastungsgrenze arbeiten.

Ein System, das Menschenleben fordert?

Droht dem Gesundheitssystem vor allem in dieser Sparte also schon bald der Kollaps? Gunias Film geht dieser Frage nach und taucht ein in eine Welt voller Alltagshelden, die nicht nur gegen Krankheiten kämpfen, sondern auch gegen schlechte Bezahlung, Überstundenwahnsinn und geringe Wertschätzung. Pflegeexperten- und Expertinnen vermuten, dass in deutschen Krankenhäusern mittlerweile rund 100.000 Pflegekräfte fehlen. Die Folge: Junge Patientinnen und Patienten müssen häufig in weiter entfernte Kliniken verlegt und Operationen verschoben werden. Schuld an der Misere sei laut Chefarzt Dr. Omran vom Uniklinikum Münster auch die seit einigen Jahren generalisierte Pflegeausbildung. So würden sich weniger Auszubildende für die Kindermedizin entscheiden. Hinzukommt, dass dieser Fachbereich einfach weniger lukrativ im Vergleich zu anderen Sparten sei. Woran das liegt, deckt die Reportage auf.