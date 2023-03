Marie-Luise Marjan: Hauptdarstellerin des ZDF-Films "Inga Lindström: Hanna und das gute Leben" im Interview

Das stimmt nicht ganz. Schon als Schauspielschülerin habe ich im Film „Der Untergang der ‚Freiheit‘“ von Hanns Farenburg mitgespielt und durfte mit erfahrenen Schauspielern wie Heinz Reincke vor der Kamera stehen. In den Jahren am Theater habe ich das Handwerk gelernt. Es heißt nicht umsonst, das Theater seien die Lehrjahre eines Schauspielers. Am Ende hat man dann den Unterbau für ein stabiles Haus. In meinen mehr als 60 Jahren als Schauspielerin habe ich alleine mehr als 200 Fernsehrollen gehabt. Am Theater fügt man sich in das Ensemble ein, da muss man alles spielen: Hauptrollen, mittlere oder kleine Rollen. Am Staatstheater in Karlsruhe waren es mal 14 Rollen in einer Spielzeit. Das war schon eine Riesenlatte. Aber Lieblingsrollen… Man ist immer der Rolle nahe, die als nächste ansteht.