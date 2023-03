Peter Kraus: Die Musiklegende feiert Geburtstag mit Zigarre im Whirlpool

Rock'n'Roll hält nicht nur jung, und Alter schützt vor Torheit nicht: Dass in solch steilen Thesen mindestens ein Funke Wahrheit steckt, hat "Sugar Baby"-Star Peter Kraus gerade wieder eindrucksvoll bewiesen. Die lebende Musiklegende – gerade unter dem Titel "Peter Kraus – Meine Hits – Meine Idole" wieder einmal auf ausgedehnter Konzertreise – hat am Montagnachmittag auf Facebook ein Foto gepostet, das die Fans in Verzückung versetzt: Kraus, der am 18. März immerhin sein 84. Lebensjahr vollendete, ist auf dem Bild in einem blubbernden Pool zu sehen – mit Wollmütze, Sonnenbrille und dicker Havanna im Mundwinkel. Daneben stehen ein Glas Rotwein und ein paar schicke rote Damenpumps. Oh la la!