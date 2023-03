Die Geissens: Verrückter sabotiert die Wagen der Promi-Familie!

Für Robert Geiss gab es eine böse Überraschung: Sein Lamborghini SUV hat einen platten Reifen und die teure Felge ist ebenfalls hinüber. War es ein Unfall? Oder Sabotage? Carmen rechnet mit dem Schlimmsten: "Nicht, dass wir da jetzt einen Idioten haben, der uns alle Autos kaputtmacht?", sorgt sie sich.

Immer Ärger mit den Autos: In der aktuellen Doppelfolge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" (montags, 20.15 Uhr bei RTLZWEI) wird die fahrfreudige Millionärsfamilie heftig ausgebremst.

Eigentlich will die ganze Familie von Monaco aus nur mal schnell über die Grenze nach Italien zum Großeinkauf für Lebensmittel. Doch bevor sie sich in eine der vielen Luxuskarossen von Robert Geiss – einen Lamborghini SUV – setzen können, die Schrecksekunde: "Was ist mit dem Reifen los, Papa?", fragt Davina. Robert stutzt: "Oh, was ist das denn hier?" Davina: "Ich war mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht normal ist?"

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Doch der Zustand des Vorderreifens ist alles andere als normal, wie Robert schnell feststellt. "Ich habe einen Plattfuß, fu...!", schimpft er. Wie sich herausstellt, ist auch die ganze Felge kaputt. Davina will wissen: "Kann das einfach so passieren?" Ihr Vater verneint kopfschüttelnd.

"Vielleicht haben wir ja hier so einen widerlichen Widerling?" Sofort steigt ein böser Verdacht in dem Millionär auf: "Nicht, dass wir hier im Haus einen haben, der unsere Autos sabotiert?!" Denn: Es ist nicht der erste Vorfall mit dem Luxus-Fuhrpark der Geissens: "Mama hat eine Blötsch im Auto, ne Beule", zählt Robert auf, "und jetzt haben wir einen kaputten Reifen."

Carmen springt sofort auf die Sabotagetheorie an: "Angeblich können die auf den Kameras nicht sehen, wer das war – sehr komisch!", sagt sie über die Parkraumüberwachung in der Garage. "Vielleicht haben wir ja hier so einen widerlichen Widerling?", überlegt Carmen. Für Robert steht jedenfalls fest: "Wenn da einer reingestochen hat, müssen wir hier Trouble machen!"

Nach einem vergeblichen Versuch, mit einem Kompressor wieder Luft in den Reifen zu bekommen, ist klar: ein neuer Reifen muss her. Alle Ersatzreifen für den Lamborghini SUV sind jedoch in St. Tropez. Ein Besuch in der Werkstatt ist damit unausweichlich. Doch das muss warten, denn die Geissens wollen ja noch ihre Einkäufe in Italien erledigen. Zum Glück hat die Familie noch andere Boliden in der Garage und der Shoppingtrip kann wie geplant stattfinden. Zur Sicherheit fahren die Geissens in zwei Autos: Carmen mit Shania und Robert mit Davina.

Shania Geiss glaubt nicht an Sabotage Doch die Pannenserie setzt sich auf der Fahrt in Carmens Bentley fort: "Ich habe eine Riesenproblem", schlägt Carmen Alarm, "ich habe weniger als null Sprit". Die 57-Jährige ist genervt: "Der Tag fängt ja echt gut an", stöhnt sie. Und dann piept und blinkt es auch noch: Der Reifendruck ist nicht in Ordnung. Carmen ist nun richtig gestresst: "Nicht, dass wir da jetzt wirklich einen Idioten haben, der uns alle Autos kaputtmacht", sagt sie zu Shania.

Die 18-Jährige ist skeptisch: "Glaubst du, der hat uns jetzt den Sprit hier auch rausgenommen?", fragt sie. Für Carmen ist das gar nicht so abwegig: "Ja, why not?", antwortet sie. Shania kommentiert die Sorge ihrer Mutter sarkastisch: "Bei uns im Keller lebt einer, der entleert die Batterie, sticht die Reifen ein und trinkt unseren Sprit. Keine Ahnung ... ich glaube, unsere Eltern haben einfach generell so ganz komische Fantasien", lästert sie.

Zum Glück sind die Geissens Lamborghini-Stammkunden Nach dem Einkauf fährt Carmen in die Werkstatt. Doch die haben den passenden Reifen, eine Spezialanfertigung, nicht auf Lager. Ihr bleiben nur noch wenige Minuten Zeit, bevor auch die Werkstatt des Herstellers Lamborghini schließt. Doch dieses Mal hat sie Glück: Ein Ersatzreifen ist vorrätig. "Wie geil ist das denn?", freut sich die 57-Jährige. Zumal der Service sie sogar keinen Euro kostet, denn die Geissens sind ja Stammkunden.

Montiert wird der Reifen von Roland, einem Freund der Familie. Der ist jedoch nicht nur zufällig vor Ort: Mit im Gepäck hat er Roberts neuen Porsche GT3, auf den der schon seit einem halben Jahr wartet. Organisiert hat die Überraschung natürlich niemand anderes als Carmen. "Jetzt bist du aber platt, Herr Geiss, oder?", freut sie sich, als Roland den Wagen vorbeibringt. Und tatsächlich: Da ist selbst der 59-Jährige einmal kurz sprachlos. Und Carmen hat nur noch einen Wunsch: "Ich hoffe nur, dass der Reifenschlitzer weit weg von diesem Fahrzeug bleibt."