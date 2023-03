Grimme-Preis: Tim Mälzer, Netflix, ARD und ZDF sind Gewinner des Jahres 2023

Erste Kanzlerin der BRD im Ruhestand

Was macht Ex-Bundeskanzlerin Merkel im Ruhestand?

In der RTL-Komödie "Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi" ist die Altkanzlerin zur Ermittlerin avanciert und klärt in ihrer Freizeit Verbrechen auf. Doch was macht die erste Bundeskanzlerin Deutschlands eigentlich wirklich in ihrem Ruhestand?

