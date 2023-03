Die Alpen im Umbruch – Klimawandel im Gebirge: Alle Infos zur Doku über die schmelzenden Gletscher

In ihrem neuen Film taucht Christiane Sprachmann ein in eine Welt, in der der Mensch nur begrenzten Handlungsspielraum hat: Das Leben im alpinen Hochgebirge wird zunehmend gefährlicher, so auch in den Stubaier Alpen. Massive Gipfel drohen einzustürzen. Was kann die Wissenschaft zusätzlich zu Frühwarnsystemen tun, um groben Schaden abzuwenden? Fotoquelle: ZDF/ORF/ORF-Tirol