3 Paare, ein Ziel: Alle Infos zur Doku-Reihe über künstliche Befruchtung

Es ist eines der natürlichsten Verlangen des Menschen und stellt dennoch zahlreiche Paare vor große Hürden: Für eine erfolgreiche Schwangerschaft spielen zahlreiche Faktoren zusammen. Nicht bei jedem Paar klappt die Fortpflanzung auf natürlichem Weg. Die moderne Kinderwunschtherapie kann helfen. Die fünfteilige Doku-Reihe "3 Paare, ein Ziel" begleitet Betroffene auf ihrem steinigen und emotionalen Weg durch die Behandlung. Das BR Fernsehen zeigt die Folgen eins bis drei an einem Stück. Eine Woche später, am Mittwoch, 29. März, um 22.45 Uhr, folgen die Episoden vier und fünf. Alle fünf Folgen stehen außerdem seit Donnerstag, 23. Februar, in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

Sabrina und Dennis wohnen in der Nähe von Stuttgart. Die 38-Jährige und ihr acht Jahre jüngerer Partner sind seit fünf Jahren ein Paar. Sie sind die Liebe ihres Lebens füreinander, und ein gemeinsames Kind soll diese Liebe "sichtbar" machen, wie sie sagen. Doch bei Sabrina gibt es medizinische Probleme: Aus einer früheren Beziehung hat sie einen Sohn, der per Kaiserschnitt zur Welt kam. Die Narbe, eine nach hinten geneigte Gebärmutter und die Diagnose einer Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs vor einigen Jahren machen eine erneute Schwangerschaft schwierig. Vier Versuche schlugen fehl, dreimal kam es zu einer Fehlgeburt. Wird der fünfte Embryonentransfer klappen?

Hindernisse und Rückschläge

Jasmin (29) und Max (28) wünschen sich ebenfalls ein Baby. Seit drei Jahren und neun Monaten versuchen sie ihr Glück. Mehrere Zehntausend Euro haben sie bereits für ihren Traum ausgegeben. Gleichzeitig renovieren sie ein Haus. Zu Beginn der Dokumentation steht der achte Embryonentransfer an. Dafür fahren sie in ein Kinderwunschzentrum in Prag, den deutschen Ärzten vertrauen sie nicht mehr. Zu den zeitlichen und finanziellen Strapazen kommen Schuldgefühle: "Man zweifelt an seinem Körper", sagt Jasmin.