Kiefer Sutherland: Warum Agent Jack Bauer bald zu "24" zurückkehren könnte

In der Actionthriller-Fernsehserie "24" verkörperte Kiefer Sutherland den CTU-Agent Jack Bauer. Im Interview mit "EW" sprach er nun über seine Zeit bei der Serie und verriet, ob er sich ein Comeback vorstellen könne.

Von 2001 bis 2010 stand Kiefer Sutherland für "24" vor der Kamera, in der er den US-Agenten Jack Bauer verkörperte. Die Serie thematisierte die Bemühungen der amerikanischen Regierung, terroristische Angriffe zu verhindern und die Attentäter aufzuspüren. Wie der Schauspieler im Interview mit "EW" verriet, scheint er bis heute gerne auf diese Zeit zurückzublicken.

"Es war die beste Zeit meines Lebens", schwärmte er, "Ich war Anfang 30, also war ich körperlich leistungsfähig. Ich war nicht mehr in meinen 20-ern, also war ich ein bisschen schlauer – nicht viel, aber ein bisschen schlauer. Und ich konnte es zehn Jahre lang machen, was, das garantiere ich Ihnen, die stabilste Chance ist, die ein Schauspieler jemals bekommen wird."

Zudem verriet der heute 56-Jährige: "Für mich war das etwas ganz Besonderes, und ich würde gerne sehen, dass es weitergeht." Aber könne er es sich wirklich vorstellen, die Serie wieder anzufangen, die 2010 endete? "Howard (Gordon, Showrunner der Serie, Anm. d. Red.) und ich sprechen ständig darüber und es kommt immer wieder zur Sprache", erklärte er. Es sei "eine interessante Idee" seine Rolle zurückzubringen, die am Ende der Serie von Russen entführt wurde. So sei laut Sutherland vorstellbar, "eine neue Gruppe von Leuten einzuführen, die sich bemühen, ihn zu befreien, und von da an geht es weiter."

"Ich denke einfach, dass es so clever ist, etwas in Echtzeit zu machen" Er könne sich aber auch vorstellen, Ableger zur Serie zu produzieren, die nichts mit seiner Rolle Jack Bauer zu tun haben. "Ich denke auch, dass es eine großartige Idee ist, einen 24-Stunden-Moment im Leben von jemandem zu nehmen, der verzweifelt ist – und das könnte ein Feuerwehrmann sein, das könnten so viele verschiedene Umstände sein." Sutherland: "Ob ich nun daran beteiligt bin oder nicht, ich denke einfach, dass es so clever ist, etwas in Echtzeit zu machen – schwierig, aber clever". Er sei ohnehin überrascht, dass die Echtzeit-Idee nicht auch von anderen Produktionen aufgegriffen wurde, sagte der Schauspieler.

Er sei für alles offen, was die Serie betreffe und "dankbar, dass ich die Gelegenheit dazu hatte. Wenn ich noch etwas anderes damit machen könnte, würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Aber wenn es sich einfach zu etwas anderem entwickeln würde, würde ich mich auch dafür stark machen, weil ich die Geschichte so gut finde."