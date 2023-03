Peter Urban: Kommentator verabschiedet sich nach 25 Jahren vom "Eurovision Song Contest"

Beim "Eurovision Song Contest" sind es nicht nur die Musiker und ihre spektakulären Bühnenauftritte, die das deutsche Fernsehpublikum unterhalten, sondern auch Peter Urban. Seit 25 Jahren ist er fester Bestandteil der "ESC"-Welt und kommentiert den Musikwettbewerb. Von Anfang bis Ende begleitet er die Zuschauer und führt als Kommentator durch die deutsche Ausstrahlung. So wie beim diesjährigen "ESC" in Liverpool – was allerdings das letzte Mal für den 74-Jährigen sein wird. Anlässlich seines Abschieds zeigt das NDR-Fernsehen am Abend vor dem Finaltag das Porträt "Lena, Stefan Raab und Co. – Peter Urbans 25 legendäre ESC Jahre" (Freitag, 12. Mai, 20.15 Uhr).