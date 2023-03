"Verstehen Sie Spaß?": Hartmut Engler soll verrücktes Lied performen: "Kann so einen Blödsinn nicht singen"

Seiner Heimat Bietigheim ist Hartmut Engler sehr wichtig – genauso wie das Eishockey-Team der Steelers. Darum soll der Pur-Frontmann nun bei neuen Marketing-Maßnahmen mithelfen. Was Engler nicht weiß: Er wird vom "Verstehen Sie Spaß?"-Team auf die Schippe genommen.

MIt nur acht Siegen aus 56 Partien gab es für die Bietigheim Steelers in der abgelaufenen DEL-Saison nur selten etwas zu feiern. Die Konsequenz: Das Team der baden-württembergischen Kreisstadt musste den Abstieg in die zweite Liga antreten. Damit es sportlich wieder aufwärts geht, soll ein prominenter Fan bei der Akquise potenzieller Sponsoren mithelfen: Pur-Frontmann Hartmut Engler, der in Bietigheim aufwuchs und den Steelers als Fan eng verbunden ist. Doch dass hinter der Aktion das Team von "Verstehen Sie Spaß?" steckt, damit konnte Engler nicht rechnen.