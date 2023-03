"The Voice Kids": Zehnjähriger Modedesigner Julius lässt Herzen der Coaches höher schlagen

Der gerade einmal zehnjährige Julius begeistert in der dritten Folge von "The Voice Kids" Cochaes und Publikum: Mit "Strip" von Lena Meyer-Landrut beweist er absolutes Gesangstalent und überrascht das Publikum zudem mit einem besonderen Fähigkeit.

Er sei ein echter "Tausendsassa", sagt "The Voice Kids"-Moderatorin Melissa Khalaj: Der zehnjährige Julius, der in der dritten Folge der SAT.1-Castingshow (immer freitags, 20.15 Uhr) auftritt, kann nicht nur gut singen, er verfolgt neben der Musik noch ein ganz anderes Talent: "Ich will, wenn ich erwachsen bin, was mit Mode machen", sagt der Hannoveraner. Seine Mutter Julia ergänzt: "Er bastelt tatsächlich auch sehr gerne Mode, hatte aus Papier mal einen Overall gebastelt. Der passte ihm richtig. Das war sensationell, wirklich!"