Matt Damon und Ben Affleck mit ungewöhnlicher Geld-Spar-Strategie

Natürlich gab es auch einige Regeln für den Umgang mit dem Geld: "Man durfte zehn Dollar abheben", erinnerte sich Damon. Für Videospiele durfte man einen Vierteldollar verwenden. "Irgendwann durften wir dann versuchen, Bier zu kaufen, was aber nie geklappt hat." Affleck weiß diese Strategie heute zu schätzen: "Ich glaube, diese Einstellung hat uns in einer Weise geholfen, die wir nicht vorhersehen konnten", sagte er: "Matt und ich hatten immer das Gefühl, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. So nach dem Motto: 'Hey, ich will die Rolle bekommen, aber ich will auch, dass du die Rolle bekommst'."

Ben Affleck und Matt Damon - von Klein an ein Dream-Team

Ben Affleck und Matt Damon kennen sich seit ihrer Kindheit in Boston. Sie besuchten dieselbe Highschool. 1992 traten sie erstmals gemeinsam in einem Film auf: in dem Drama "Der Außenseiter" (Originaltitel: "School Ties"). Es folgten weitere gemeinsame Filme, darunter "Good Will Hunting – Der gute Will Hunting" (1997), für den sie 1998 den Oscar für das beste Drehbuch erhielten. 2021 spielten sie gemeinsam in dem Filmdrama "The Last Duel" von Ridley Scott. Ihr neuer gemeinsamer Film "Air: Der große Wurf" über die Partnerschaft zwischen dem damaligen Newcomer Michael Jordan und Nike, bei dem Affleck auch Regie führt, kommt am 6. April ins Kino.