Sarah Engels: Sie hat den größten Traum ihres Lebens Verona Pooth verraten

Sie war Eiskunstläuferin, DSDS-Kandidatin und sogar Schauspielerin: Sarah Engels hat ihr Unterhaltungstalent in unzähligen Brachen bewiesen. Trotzdem hat die 30-Jährige noch einen unerfüllten Traum, wie sie Verona Pooth im MagentaTV-Talk "More Than Talking" verriet.

Schon der Titel "More Than Talking" verrät es: Mit ihrem MagentaTV-Format will Verona Pooth mehr als nur eine gewöhnliche Talkshow liefern. Entsprechend unorthodox fällt auch der Gesprächsrahmen aus, in dem Pooth den Gast der neuesten Ausgabe empfängt. Für Künstlerin Sarah Engels wird es im wahrsten Sinne des Wortes frostig. Für das Interview finden sich die beiden Frauen nämlich in der Eishalle in Bergisch Gladbach ein, wo Engels einst für die TV-Show "Dancing On Ice" trainierte.